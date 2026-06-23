El universo de ‘El Padrino’ se reinventa desde la perspectiva femenina

El mítico universo de El Padrino (The Godfather) regresará con un giro histórico. Random House publicará en 2027 la novela Connie, una nueva entrega oficial de la saga creada por Mario Puzo que, por primera vez, estará protagonizada y narrada desde la perspectiva de Connie Corleone, la hija menor de Don Vito.



La autora Adriana Trigiani, conocida por sus exitosas novelas de corte familiar y femenino, será la encargada de dar voz a este personaje que en las películas interpretó Talia Shire. Según adelantó, la historia mostrará “a una mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo dominado por hombres y violencia”. Y agregó: “Quienes subestimaron a Connie Corleone lo hicieron bajo su propio riesgo”.



La trama promete momentos emblemáticos de la saga, desde los años 40 y 50 hasta las décadas posteriores, vistos a través de los ojos de Connie, quien tradicionalmente ha sido un personaje secundario en la sombra de sus hermanos Michael, Sonny y Fredo.



La noticia ha generado reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos fans celebran la ampliación del canon con una mirada femenina, otros expresan temor de que se altere el espíritu original de la obra de Puzo y Coppola.



Connie se suma a otras extensiones literarias recientes de la saga y confirma el interés permanente de los herederos de Puzo por mantener vivo el legado de uno de los mayores fenómenos culturales del siglo XX.