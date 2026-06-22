Volver | La Tecla Nacionales 22 de junio de 2026 ECONOMIA

El dólar volvió a moverse y el mercado ya mira los $1.500 para el segundo semestre

Tras varios meses de calma cambiaria, el dólar oficial superó los $1.400 y consolidó una tendencia alcista. Analistas descartan un escenario de tensión inmediata, pero advierten que la menor liquidación del agro, la caída del petróleo y el contexto internacional empujarán una suba gradual en los próximos meses.

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