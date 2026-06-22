Los cambios de casting más caros de Hollywood



Uno de los capítulos más curiosos y caros de la historia del cine es el de los actores que fueron despedidos de grandes producciones después de que las cámaras ya habían comenzado a rodar.



En ocasiones, los cambios se debieron a diferencias creativas, falta de química con el elenco, problemas de imagen o porque el intérprete no encajaba en la visión final del director.



Entre los casos más destacados está Eric Stoltz en ‘Volver al Futuro’, quien grabó cinco semanas completas como Marty McFly. Su interpretación era demasiado dramática y oscura, por lo que Robert Zemeckis y los productores decidieron reemplazarlo por Michael J. Fox, descartando todo el material rodado.



Otro caso sonado es el de Jean-Claude Van Damme en ‘Predator’. Fue el primer actor elegido para interpretar al Predator y rodó varias escenas, pero al comprobar que pasaría toda la película dentro de un traje pesado sin mostrar su cara, pidió salir del proyecto. Fue reemplazado por Kevin Peter Hall.



Por su parteRyan Gosling en ‘The Lovely Bones’ ganó más de 27 kilos por su cuenta para interpretar al padre de la víctima, pero el director Peter Jackson no estuvo de acuerdo con el cambio físico y lo despidió.



También Stuart Townsend grabó durante meses como Aragorn en ‘El Señor de los Anillos’. Peter Jackson consideró que parecía demasiado joven y no transmitía la experiencia requerida, por lo que lo reemplazó de urgencia por Viggo Mortensen.



Estos cambios supusieron retrasos importantes, costes millonarios y, en algunos casos, la destrucción de material ya filmado. Sin embargo, la mayoría terminaron siendo decisiones acertadas que contribuyeron al éxito final de las películas.