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22 de junio de 2026
NOVEDAD

Miranda! pone música al spot oficial de La Vuelta 26

El dúo argentino, finalista del Benidorm Fest 2026, será la banda sonora de la promoción de la gran vuelta ciclista

Miranda! pone música al spot oficial de La Vuelta 26
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Miranda! será la voz oficial de La Vuelta 26:  RTVE y Unipublic presentaron este domingo el spot promocional de la próxima edición de la ronda española, que contará con el tema ‘Despierto Amándote’ del dúo argentino como sintonía principal.

El videoclip, estrenado durante la previa del partido de España en el Mundial, apuesta por una estética veraniega llena de sol, mar y paisajes del Mediterráneo. Destaca la presencia del Casino de Montecarlo, escenario principal de la salida de la carrera, y la aparición del piloto Fernando Alonso, que aporta emoción y pasión al promocional.

Miranda!, que participó como finalista en el Benidorm Fest 2026, se suma así a una larga tradición de más de 45 años en la que grandes artistas han puesto música a La Vuelta.

La relación comenzó en 1977 con ‘Singing in the Rain’ de Sheila & B. Devotion y se ha mantenido como uno de los sellos identitarios de la competición.

La campaña publicitaria comenzará a emitirse de forma intensiva a partir del 4 de julio, coincidiendo con el inicio del Tour de Francia en Barcelona, con más de 300 pases en los canales de RTVE durante todo el verano.

La Vuelta 26 arrancará el 22 de agosto en Mónaco y recorrerá Francia, Andorra y España hasta su final el 13 de septiembre en Granada. RTVE ofrecerá una cobertura completa de las 21 etapas a través de TVE, RNE, RTVE.es y RTVE Play, con amplia presencia digital y en redes sociales.

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