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22 de junio de 2026
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ANSES pagará un bono: quiénes pueden acceder al beneficio

El organismo previsional otorgará una ayuda económica a quienes cumplan con una condición específica. Se busca reforzar los ingresos de un sector determinado de la población

ANSES pagará un bono: quiénes pueden acceder al beneficio
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, durante julio, se abonará un bono de hasta $372.400 destinado a un grupo específico de beneficiarios que cumplan con un requisito establecido por el organismo.
 

La medida forma parte de las políticas de asistencia económica impulsadas para acompañar a los sectores que necesitan un refuerzo en sus ingresos. El pago se realizará junto con las prestaciones habituales correspondientes al mes.

Esta oportunidad está destinada a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa. De esta manera, podrán tener acceso a la canasta básica. La ayuda puede durar hasta seis meses. Asimismo, el objetivo está dado por acompañar el proceso de reinserción laboral. 
 

Para acceder al beneficio, los interesados deberán cumplir con una condición particular fijada por ANSES. Aquellas personas que reúnan los requisitos podrán recibir el monto completo, que representa una ayuda significativa frente al aumento del costo de vida.
 

Desde el organismo recomendaron mantener actualizada la información personal y familiar en sus registros para evitar demoras o inconvenientes en la liquidación de los haberes.
 

El bono se suma a otras prestaciones y programas vigentes y será acreditado de manera automática a quienes se encuentren alcanzados por la medida y cumplan con las condiciones exigidas.

 

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