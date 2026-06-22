22 de junio de 2026
LO QUE SE AVECINA
Anticiclón térmico: Argentina se prepara para días de frío extremo
Un frente polar patagónico provocará un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país a partir de esta semana, con nevadas en la cordillera, lluvias en zonas montañosas y heladas generalizadas en la región pampeana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un cambio importante en las condiciones climáticas que afectará a gran parte de Argentina en los próximos días.
Un anticiclón térmico favorecerá el ingreso de una intensa masa de aire polar que generará frío extremo, heladas y precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.
El fenómeno comenzará esta semana con el avance de un frente frío desde la Patagonia. Según las proyecciones, el sábado se esperan lluvias y nevadas en la cordillera patagónica, especialmente en el oeste de Chubut, centro y oeste de Río Negro y sur de Neuquén, donde también se prevén vientos fuertes con ráfagas de hasta 90 km/h.
Para el domingo, el frente se desplazará hacia el centro y norte del país. Se esperan precipitaciones aisladas en Mendoza, San Luis, Córdoba y sectores del NOA, mientras que en la región pampeana comenzará a sentirse el recambio de aire más frío.
El momento más intenso del frío se registrará durante la primera mitad de la próxima semana, cuando el anticiclón térmico consolide el descenso térmico.
En la región pampeana se prevén heladas generalizadas, mientras que en la costa de Buenos Aires se mantendrá cierta inestabilidad con posibles lluvias y chaparrones.
El SMN mantiene en alerta a la población por las bajas temperaturas y recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas cordilleranas y en el centro del país, donde el impacto del aire polar será más marcado.
Se trata de un nuevo episodio de frío intenso que llega tras un período de temperaturas más moderadas y que podría extenderse durante varios días. Las autoridades meteorológicas continuarán actualizando los pronósticos en las próximas horas.