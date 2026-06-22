Volver | La Tecla Nacionales 22 de junio de 2026 LO QUE SE AVECINA

Anticiclón térmico: Argentina se prepara para días de frío extremo

Un frente polar patagónico provocará un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país a partir de esta semana, con nevadas en la cordillera, lluvias en zonas montañosas y heladas generalizadas en la región pampeana

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