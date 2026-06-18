Los jóvenes avanzan: LLA motoriza proyecto para que se pueda ser concejal a los 18
Pareja encabezó el encuentro, en el que se presentó la iniciativa del diputado Morillo para que los jóvenes puedan ser elegidos como concejales a partir de los 18 años. Actualmente el piso es a los 25.
Compartir
La filial bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) realizó hoy una jornada con representantes juveniles del partido, en la que se presentó oficialmente el proyecto para que los jóvenes de 18 años puedan ser elegidos concejales.
Se trata de una iniciativa del diputado provincial Pablo Morillo, que forma parte de la batería de proyectos del espacio libertario para una reforma política en la provincia de Buenos Aires.
La idea cuenta con el apoyo de los referentes juveniles de la agrupación fundada por Javier Milei, como el coordinador de Juventudes de LLA bonaerense, Sebastián Acuña, quien estuvo presente en la jornada, junto a Rocío Gómez, quien también integra el área.
El encuentro fue encabezado por el diputado nacional y presidente del partido en la Provincia, Sebastián Pareja, y contó también con la presencia de Morillo y de la joven diputada Geraldine Calvella. Se realizó en la nueva sede partidaria ubicada cerca del Parque Lezama, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La legislación actual dispone que, para ser elegido concejal, un ciudadano bonaerense debe tener al menos 25 años de edad. El proyecto libertario propone bajar el piso siete años y llevarlo a los 18.
“En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos. En ese sentido nos pareció interesante reunirnos hoy con nuestra juventud”, dijo Pareja.
Por su parte, Morillo apuntó: “Vamos a terminar con una contradicción injustificada: si un joven de 18 años puede asumir responsabilidades públicas como consejero escolar, también debe poder ser concejal. Esta reforma fortalece la democracia e impulsa la renovación generacional en la política”.
En aquella ocasión, la militante radical Rocío Tedesco, que fue en su momento la concejal más joven en la historia de la provincia de Buenos Aires, también apoyó la iniciativa: “Me parece que hay que bajar la edad para poder representar. Habría que evaluar si a los 18 uno puede tener la preparación suficiente. Pero lo cierto es que hay otros cargos que se pueden ocupar con edades más bajas”, dijo entonces.