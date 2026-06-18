El kicillofismo se suma al banderazo por Cristina en medio de las tensiones
Desde el PJ Bonaerense y el Movimiento Derecho a Futuro lanzaron las convocatorias a la actividad prevista en Parque Lezama. Habrá discurso de Máximo Kirchner
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En medio de las fuertes tensiones entre el kirchnerismo y el kicillofismo, se está cocinando una fuerte actividad de la militancia cristinista a un año de su detención en San José 1111. Además de las movilizaciones realizadas durante el último mes en el domicilio donde Cristina Kirchner cumple con su prisión domiciliaria, se espera un fuerte banderazo en Parque Lezama.
La cita será el próximo sábado 20 de junio en Parque Lezama, lugar donde se han realizado varias concentraciones en respaldo a la expresidenta. Se espera una fuerte presencia de dirigentes ligados al kirchnerismo y Máximo Kirchner también brindará un discurso.
En medio de las tensiones internas en el peronismo, desde el kicillofismo confirmaron asistencia al banderazo del Parque Lezama. Tanto desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires como desde el Movimiento Derecho a Futuro (MDF), largaron las convocatorias a la militancia para congregarse en CABA con una bandera de Argentina y esperar un pequeño discurso de la expresidenta.
Sin embargo, todavía es una incógnita saber qué hará el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El mandatario todavía no confirmó presencia en Parque Lezama, mientras siguen las tensiones entre las diversas facciones del peronismo bonaerense. El Frente Renovador también convocó para la movilización del próximo sábado.
Mientras tanto, las tensiones continúan. Además de los últimos cortocircuitos en la Legislatura, dos dirigentes allegadas a Kicillof lanzaron duras críticas hacia la conducción de Cristina Kirchner. Una de ellas fue la legisladora porteña Berenice Iañez, quien dijo que “CFK jode mucho las pelotas”. Esta declaración en un acto partidario generó el repudio del kirchnerismo y una fuerte respuesta de la diputada provincial Mayra Mendoza.
Por su parte, la senadora jujeña Carolina Moises también lanzó duras críticas al kirchnerismo, al asegurar que “están en Disney” quienes pretenden liberar a Cristina Kirchner para que sea candidata. Tras las declaraciones en el canal de streaming Gelatina, hubo una fuerte respuesta por parte de Facundo Tignanelli, presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
A través de su cuenta de X, Tignanelli expresó: “1. La formula de esta señora para que el peronismo construya poder es votarle las leyes a Milei. 2. El peronismo ES la prueba efectiva que la realidad se transforma. 3. Reconoce que si como candidato decís que querés a Cristina libre no llegas a ser presidente. 4. Es sano que expresen lo que sienten de cara a la sociedad y que reconozcan que Cristina presa para ellos es una oportunidad”.
“Los que queremos que el peronismo vuelva a gobernar para el pueblo y no sea domesticado por el poder económico tenemos que hacer todo lo contrario a lo que dice, hace y piensa está gente. El 20 todos a parque Lezama porque Cristina es inocente y tiene que estar libre para volver a ser presidenta”, aseguró el legislador bonaerense.