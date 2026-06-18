18 de junio de 2026
SAN PEDRO
Imputaron a un funcionario de Salazar por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público
La justicia resolvió imputar al secretario Legal y Técnica del municipio de San Pedro por presunta modificación unilateral de un convenio colectivo de trabajo.
La Justicia dio un nuevo paso en la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de San Pedro y resolvió imputar al subsecretario de Legal y Técnica de la comuna, Daniel Horacio Porta, por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De acuerdo con la información publicada por el medio Diputados Bonaerenses, la causa se originó tras la acusación de que el funcionario habría modificado de manera unilateral un artículo del Convenio Colectivo de Trabajo que rige para los empleados municipales.
La resolución judicial, a la que accedió ese medio, señala que Porta quedó formalmente imputado en una investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Ramos, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de San Pedro, con intervención del juez de Garantías Ricardo Pratti, del Juzgado de Garantías en lo Penal N°2 del Departamento Judicial San Nicolás.
Desde el STM sostienen que la modificación del convenio permitió que la Municipalidad dejara de afrontar el pago de las comisiones de servicio que perciben los trabajadores. Según explicaron desde la organización gremial, cuando comenzaron las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales, el Ejecutivo dejó de abonar esos conceptos argumentando que la modificación del artículo lo habilitaba.
El conflicto entre el gobierno municipal y los trabajadores se mantiene desde hace varios meses y fue escalando hasta llegar a la Justicia. Además de la denuncia por la supuesta alteración del convenio laboral, el sindicato también cuestionó una presunta retención indebida de aportes sindicales.
Siempre según la información difundida por Diputados Bonaerenses, el gremio denunció que desde noviembre de 2025 se descuentan los aportes sindicales de los salarios de los afiliados, pero esos fondos no habrían sido transferidos a la organización. En ese contexto, el secretario general del STM, Juan Cruz Acosta, afirmó que la deuda superaría los 180 millones de pesos y anticipó la presentación de una denuncia penal por una presunta malversación de esos recursos.
Las retenciones, indicaron desde el sindicato, comenzaron en medio de las negociaciones paritarias y de las medidas de fuerza impulsadas por los trabajadores municipales en reclamo de una recomposición salarial y mejores condiciones laborales.
La imputación contra el funcionario municipal representa un nuevo capítulo en el conflicto que enfrenta a la administración del intendente Cecilio Salazar con el sindicato, una disputa que ahora también se desarrolla en el ámbito judicial.