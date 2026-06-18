18 de junio de 2026
EN LOS MEDIOS
Escándalo: dieron por fallecido al padre de Messi y LUZU TV quedó en el ojo de la tormenta
Florencia Peña dio la noticia sin chequear y generó un repudio masivo en redes sociales. El director del canal echó a dos productores y le pidió a la actriz que de un paso al costado
La difusión al aire de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó un fuerte sacudón en Luzu TV. Tras la polémica, el canal anunció la desvinculación de los responsables involucrados en el episodio y confirmó que Florencia Peña dará un paso al costado de la señal, decisión que luego fue ratificada por la propia conductora en un mensaje público.
El hecho ocurrió durante la emisión de El Show del Verano, cuando Peña informó en vivo el supuesto fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina. Minutos después, la información fue desmentida y generó una ola de críticas por la falta de verificación de un dato de extrema sensibilidad.
A través de un comunicado oficial, Luzu TV expresó que "lamenta profundamente lo ocurrido" y sostuvo que para el canal "es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa". En ese marco, informó que resolvió desvincular a todos los responsables del episodio y señaló que Florencia Peña "tomará la decisión de dar un paso al costado". Además, reafirmó su compromiso con "una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".
Horas después, la actriz y conductora publicó un descargo en sus redes sociales en el que pidió disculpas a la familia Messi por el daño ocasionado. "Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", expresó.
En el mismo mensaje explicó que la información le fue entregada durante la transmisión en vivo y que había sido presentada como previamente chequeada por la producción del programa, motivo por el cual decidió confiar en esa versión. Sin embargo, aclaró que asume su parte de responsabilidad en el error.
"Me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu", señaló, antes de cerrar con un nuevo pedido de disculpas: "Me equivoqué".
La repercusión del episodio también motivó un pronunciamiento del fundador de Luzu TV, Nicolás Occhiato, quien calificó lo sucedido como un hecho que no representa los valores del canal y anticipó que habría sanciones internas, las cuales finalmente derivaron en la salida del equipo responsable y en la desvinculación de Florencia Peña de la señal.