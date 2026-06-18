Para Abad, que se caiga la sesión por IOMA “es un síntoma que refleja el desgobierno de Kicillof”
El senador nacional encabezó un acto en Tres de Febrero donde asumieron las autoridades de la UCR local. El radicalismo continúa su armado para ser una alternativa para las próximas elecciones nacionales.
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En un acto realizado ayer en Tres de Febrero, asumieron las nuevas autoridades del Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) local, en el marco del proceso de fortalecimiento partidario en la provincia de Buenos Aires y con un fuerte posicionamiento crítico sobre la situación provincial.
El encuentro contó con la presencia del senador nacional Maximiliano Abad; la diputada nacional Karina Banfi; la senadora provincial Nerina Neumann; el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín; el ex diputado Walter Carusso junto a dirigentes radicales de Tres de Febrero y de la Primera Sección Electoral.
Durante la actividad, Abad centró su discurso en la falta de gestión del gobierno provincial y afirmó: "Uno de los grandes problemas de la provincia de Buenos Aires es la falta de gestión en áreas clave como la seguridad, la educación y la salud. Los bonaerenses conviven todos los días con un Estado que llega tarde o no llega, y eso no puede naturalizarse. Necesitamos un gobierno que planifique, que ejecute y que esté cerca de la gente."
En esa línea, también hizo referencia a la situación de IOMA y a lo ocurrido la semana pasada en la Legislatura bonaerense, donde no se habilitó el tratamiento del tema: "Lo que pasó en la Legislatura, donde se evitó discutir la situación de IOMA por parte del oficialismo es un síntoma de algo más profundo: un gobierno que no quiere dar respuestas. Cuando se bloquea el debate, se está dejando solos a miles de bonaerenses que necesitan soluciones urgentes. Refleja el desgobierno de Kicillof "
Asimismo, agregó: "Mientras se impide el tratamiento de estos temas, hay personas que necesitan un audífono y no lo tienen, pacientes oncológicos sin su medicación y bonaerenses esperando una prótesis o una cama para internarse. No discutir estos problemas es, en los hechos, negar esas respuestas."
Finalmente, el senador nacional destacó el proceso de reorganización del radicalismo: "La UCR se está poniendo de pie en toda la provincia de Buenos Aires, con equipos, ideas y compromiso. Queremos construir una alternativa sólida, moderna y cercana a la gente, que dé respuestas concretas a los problemas reales."
En el acto se formalizó la nueva conducción del Comité de la UCR de Tres de Febrero, que quedó integrada por Germán Montenegro como presidente; Cecilia Guerra del Carmen como vicepresidenta; Marcelo Bello como secretario general; y Bárbara Díaz como tesorera. La asunción se da en un contexto de creciente organización del radicalismo bonaerense, que busca consolidarse como una alternativa de gobierno con eje en la gestión, la cercanía y la respuesta a las demandas sociales.