17 de junio de 2026
NOVEDAD
Estados Unidos inicia el primer ensayo clínico para reprogramar células y revertir el envejecimiento
La experiencia comenzó hace tres días y utiliza la terapia génica ER-100. El estudio, liderado por el genetista David Schindler, recluta a 18 adultos con glaucoma
El tratamiento se basa en tres factores de Yamanaka, proteínas que permiten modificar la expresión genética de las células sin alterar su ADN.
Según la información disponible, estos factores indican a las células que “olviden” su edad avanzada y recuperen las características funcionales propias de células jóvenes, entre 20 y 30 años.
El ensayo clínico se centra en pacientes con glaucoma, una enfermedad crónica que daña progresivamente el nervio óptico y es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo.
Los 18 participantes son adultos diagnosticados con esta patología, y el objetivo principal del estudio en esta fase inicial es evaluar la seguridad y la viabilidad de la terapia ER-100.
Esta investigación representa un hito porque se trata del primer ensayo clínico en seres humanos aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que busca revertir el envejecimiento celular mediante reprogramación genética.
Hasta ahora, los estudios con factores de Yamanaka se habían limitado principalmente a modelos animales o a aplicaciones en laboratorio.
La terapia ER-100 se administra como una intervención génica dirigida, con el propósito de restaurar funciones celulares deterioradas por el paso del tiempo.
Los investigadores esperan que, al rejuvenecer las células del nervio óptico, sea posible detener o incluso revertir parte del daño causado por el glaucoma.
De confirmarse su seguridad en esta primera etapa, el desarrollo de esta tecnología podría abrir nuevas vías para el tratamiento de otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento celular, aunque por el momento el estudio se mantiene enfocado exclusivamente en pacientes con glaucoma.