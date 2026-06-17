Volver | La Tecla Nacionales 17 de junio de 2026 NOVEDAD

Estados Unidos inicia el primer ensayo clínico para reprogramar células y revertir el envejecimiento

La experiencia comenzó hace tres días y utiliza la terapia génica ER-100. El estudio, liderado por el genetista David Schindler, recluta a 18 adultos con glaucoma

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