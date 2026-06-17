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17 de junio de 2026
RECHAZO

El Adornigate se coló en un Concejo Deliberante con un proyecto de la UCR

Ediles radicales de Bolívar, municipio gobernado por el peronista Eduardo “Bali” Bucca, impulsan un “enérgico repudio” del cuerpo al cuestionado Jefe de Gabinete de Javier Milei.

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Ediles de la UCR presentaron un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de Bolívar, expresando su enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el vocero presidencial y jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, luego de que reconociera haber tenido ahorros no declarados y omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales.

La iniciativa de los ediles Emilia Palomino, Karina Otano y Pablo Fabris sostiene que “corresponde a los cuerpos legislativos manifestarse frente a situaciones que puedan afectar la credibilidad de las instituciones republicanas y la confianza pública”. 

En ese sentido, señala Séptima Sección, los concejales remarcaron la necesidad de que exista coherencia entre el discurso de transparencia que promueve el Gobierno nacional y las conductas de sus funcionarios.

El Adornigate se coló en un Concejo Deliberante con un proyecto de la UCR

En el texto, la iniciativa expresa el “más enérgico repudio” a las manifestaciones de Adorni y advierte sobre la gravedad institucional que implicaría que un funcionario de máxima jerarquía admita conductas consideradas incompatibles con los principios de transparencia, legalidad y responsabilidad que deben regir el ejercicio de la función pública.

Asimismo, la propuesta manifiesta la preocupación del Concejo Deliberante por el impacto que estos hechos podrían tener sobre la confianza ciudadana en las instituciones y solicita que los organismos competentes avancen en el esclarecimiento de la situación.

Entre otros puntos, el texto pide que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el efectivo control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos. Además, propone remitir copia de la comunicación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Oficina Anticorrupción y a ambas cámaras del Congreso de la Nación.
 

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