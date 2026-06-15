Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de junio de 2026 TIRONEOS

Mar del Plata: los cambios que generan disputa en el negocio pesquero

Una resolución del Consejo Federal Pesquero habilitó un proceso para sumar hasta 18 embarcaciones dedicadas a la captura de calamar. Desde el gobierno bonaerense cuestionaron la medida y advirtieron que el esquema de puntajes previsto podría perjudicar la competitividad de Mar del Plata.

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