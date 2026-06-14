Volver | La Tecla Nacionales 14 de junio de 2026 TRAGEDIA

Tragedia en Brasil una joven murió al ser lanzada desde un puente sin protección durante un salto extremo

El accidente quedó grabado y generó conmoción en Brasil. La Policía detuvo a seis personas vinculadas al evento y crece la polémica por la falta de controles.

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