14 de junio de 2026
TRAGEDIA
Tragedia en Brasil una joven murió al ser lanzada desde un puente sin protección durante un salto extremo
El accidente quedó grabado y generó conmoción en Brasil. La Policía detuvo a seis personas vinculadas al evento y crece la polémica por la falta de controles.
Una mujer de 21 años murió este sábado luego de caer desde un puente de unos 30 metros de altura durante una práctica de puenting en Limeira, estado de San Pablo, Brasil. La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien fue arrojada al vacío cuando los organizadores dieron la orden de saltar sin haber colocado correctamente la cuerda de seguridad.
El accidente ocurrió en el conocido Puente del Esqueleto, un lugar utilizado habitualmente para actividades de aventura y deportes extremos. El momento quedó registrado en un video que luego circuló en redes sociales, donde se escuchan los gritos de los presentes al advertir que la joven ya estaba en caída libre sin ningún tipo de protección.
Tras el impacto, testigos y trabajadores de la empresa Entre Cordas, encargada de organizar la actividad, intentaron asistirla y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, el equipo médico que llegó al lugar confirmó su muerte debido a los politraumatismos sufridos por la caída.
La Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas con la organización del evento, luego de que las autoridades confirmaran que la cuerda no había sido asegurada antes del salto. La investigación apunta a determinar responsabilidades por la falla en los protocolos de seguridad.
El hecho también generó una disputa institucional. El Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno federal por presuntas fallas en la fiscalización y el control del puente. Según el municipio, desde 2025 se habían realizado reclamos para exigir mayores medidas de seguridad y mantenimiento del viaducto.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en el área metropolitana de San Pablo. Sus compañeros expresaron su dolor por la tragedia y la recordaron con mensajes de despedida.
La muerte de la joven volvió a poner bajo la lupa la seguridad de las actividades de turismo aventura en Brasil. El Puente del Esqueleto, escenario frecuente de puenting y rope jump, ya había recibido advertencias por la falta de medidas de protección adecuadas.