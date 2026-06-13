El caso Agostina Vega da un giro inesperado: hallaron un elemento clave que podría complicar aún más a los acusados

La investigación por el crimen de Agostina Vega volvió a dar un giro inesperado tras la aparición de una nueva evidencia que podría modificar el rumbo de la causa. El hallazgo, considerado de gran relevancia por los investigadores, se produjo durante las tareas de recolección de pruebas vinculadas al asesinato de la adolescente de 14 años.



Según trascendió, el elemento encontrado podría aportar información decisiva para esclarecer cómo actuaron los responsables y determinar si hubo más personas involucradas en el hecho o en su posterior encubrimiento. Por ese motivo, la fiscalía ordenó nuevas pericias y profundizó distintas líneas de investigación.



El caso conmocionó a Córdoba y a todo el país desde que se confirmó la desaparición de la joven y, días más tarde, el hallazgo de sus restos en un descampado. Desde entonces, los investigadores trabajan para reconstruir cada movimiento previo y posterior al crimen.



Mientras continúan las medidas judiciales, los especialistas analizan el nuevo indicio con extrema cautela. Los resultados de los estudios forenses podrían aportar respuestas clave sobre las circunstancias del asesinato y fortalecer las acusaciones ya existentes.



Con la investigación todavía en pleno desarrollo, la aparición de esta evidencia reavivó el interés sobre una causa que mantiene en vilo a la opinión pública y que busca determinar con precisión qué ocurrió con Agostina Vega y quiénes fueron los responsables de uno de los crímenes más impactantes de los últimos tiempos.