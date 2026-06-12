Los municipios que ya pidieron obras a la espera de fondos de libre disponibilidad
La definición sobre la posibilidad de obtener recursos sin ataduras para las comunas se dilata y los intendentes desesperan. El detalle de qué distritos presentaron proyectos para obtener financiamiento en plena guerra en la Legislatura bonaerense.
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La crisis económica empujada por el gobierno nacional sumado a los recortes en la provincia de Buenos Aires golpea duro a los intendentes, que intentan sostener sus gestiones a duras penas. El pedido de contar con la totalidad de recursos de libre disponibilidad del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) hizo estallar acuerdos en la Legislatura con implicancias en el Poder Ejecutivo. En este marco, hay municipios que avanzaron con presentaciones de proyectos para obtener financiamiento.
El esquema de distribución contempla dos destinos: el 70% de los recursos se transferirá directamente a los municipios bajo el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante del fondo será destinado a programas provinciales orientados a distritos, que se ejecutarán a través de tres áreas del gobierno bonaerense.
Este último ítem es el que genera tensión entre los diferentes campamentos del oficialismo, pero también provoca rencores con la oposición, que posee grandes diferencias hacia su interior. Con la discusión trabada en la Legislatura bonaerense y una última sesión caliente en la Cámara de Diputados, los jefes comunales no quieren perder el tiempo y avanzan con la idea de obtener recursos a toda costa.
En este marco, el 30% del total debe ser utilizado en tres áreas determinadas: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal; el Ministerio de Transporte con el Programa de Transporte y Acceso Territorial; y el Instituto Cultural con el Programa Cultura y Territorio. En un relevamiento realizado por La Tecla, se pudo establecer que 113 municipios presentaron iniciativas para la cartera que conduce Gabriel Katopodis (MDF), al menos 3 para la que preside Florencia Saintout (La Cámpora) y los restantes se estiman para el que encabeza Martín Marinucci (Frente Renovador).
En cuanto a los presentados al Instituto Cultural de encuentran: La Costa, Luján y Monte Hermoso. Los 19 restantes, en base a lo consultado, se presume que irían a Transporte, pero hasta el momento no fueron oficializados los proyectos porque se encontrarían a la espera de definiciones sobre si finalmente habrá libre disponibilidad o no. Los mismos son: Castelli, Chacabuco, Chascomús, General Alvarado, General Las Heras, General Pinto, Lanús, Las Flores, Patagones, Pilar, Presidente Perón, Rivadavia, Roque Pérez, Saavedra, San Andrés de Giles, San Fernando, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino. No obstante, podrían surgir algunos cambios.
Sobre los que pidieron obras están los siguientes: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzáles Cháves, Alberti, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Colón, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Matanza, La Plata, Laprida, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Moreno, Morón, Navarro, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Quilmes, Ramallo, Rauch, Rojas, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tigre, Tordillo, Trenque Lauquen, Tres de Febrero, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo, Vicente López, Villa Gesell y Zárate.
La normativa establece que los municipios deberán adherir formalmente a uno de los tres programas creados por la reglamentación para acceder a los recursos de ese componente del fondo. El objetivo de limitar la participación a un solo programa por municipio es, según la norma, garantizar la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos. Asimismo, con el distrito firma el convenio con el ministerio elegido y luego Economía gira los fondos. No obstante, hasta el momento no hubo desembolsos.
Para el FEFIM, el Gobierno provincial deberá destinar el equivalente al 8% de los recursos obtenidos por operaciones de financiamiento que realice la Administración Central en el marco de la autorización de endeudamiento otorgada por la Legislatura. Ese porcentaje se integrará de manera automática a medida que ingresen los fondos provenientes de las emisiones o préstamos, generando el financiamiento del programa de asistencia municipal.
Además, la norma estableció un monto mínimo garantizado de 250.000 millones de pesos, respaldado por recursos de Rentas Generales, para el caso de que el 8% de los ingresos por endeudamiento resulte inferior a lo previsto en el cronograma de transferencias comprometido para los ejercicios 2026 y 2027.
A su vez, a mediados de abril el Gobierno transfirió $13.010 millones a los 135 municipios de acuerdo al CUD. Los mismos eran recursos no reintegrables y de libre disponibilidad, asociados a la primera colocación de bonos llevada a cabo por la Provincia en el mercado local.
Hay quienes sostienen que si efectivamente se avanza en la totalidad de recursos de libre disponibilidad sería muy engorroso dar marcha atrás con los distritos que presentaron proyectos. “Sería prácticamente imposible por cuestiones administrativas”, plantearon.
Sin embargo, otros consideran que “más allá de que se presentaron los proyectos, no hay nada ejecutado aún porque todos los proyectos están en trámite. Se pueden dar de baja todos los proyectos presentados y avanzar con el pago de acuerdo a CUD”.
La sesión del jueves en la Cámara de Diputados bonaerense fracasó el intento de tratar sobre tablas un proyecto que buscaba otorgar a los municipios una porción de fondos de libre disponibilidad. La iniciativa, impulsada por Facundo Tignanelli, obtuvo 43 votos afirmativos y 39 negativos, pero no alcanzó la mayoría especial requerida.
Según pudo conocer este medio, en la reunión de comisión de labor parlamentaria el camporista propuso que la primera cuota del fondo sea de libre disponibilidad para los municipios que no hayan presentado proyectos. Entre algunas de las fundamentación que brindó fue que había distritos que atravesaban situaciones complejas y que desde diciembre a la actualidad cambió la situación por el ajuste del gobierno nacional el recorte del programa MESA bonaerense.
Durante el debate en el rencito, legisladores con experiencia en gestiones municipales advirtieron sobre la delicada situación financiera que atraviesan las comunas. El exintendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, sostuvo que muchos distritos enfrentan dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo debido a la caída de la recaudación y al aumento de las demandas sociales. En la misma línea, Diego Nanni afirmó que los municipios necesitan asistencia urgente en un contexto de recesión económica y cuestionó las políticas del gobierno nacional respecto de las tasas municipales.
Desde la oposición, en tanto, justificaron el rechazo al tratamiento y Alejandro Rabinovich señaló que todos los bloques comparten la preocupación por la situación de los municipios, mientras que Diego Garciarena consideró que el problema de fondo pasa por avanzar hacia una mayor autonomía municipal y reclamó que el Senado provincial funcione para poder tratar este tipo de iniciativas. La discusión también incluyó cuestionamientos al proyecto por considerar que podía otorgar excesivas facultades al Ejecutivo bonaerense.