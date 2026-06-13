Volver | La Tecla Photoshop 13 de junio de 2026 DRAMATICO

Gavin Arvizo, el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual, vive una vida discreta y alejada de los reflectores

A más de 20 años del juicio que sacudió al mundo, Gavin Arvizo, quien tenía 13 años al momento de los hechos y 15 cuando testificó, se mantiene lejos de los medios, no ha participado en documentales y lleva una existencia privada junto a su familia en Estados Unidos

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