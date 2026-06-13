13 de junio de 2026
DRAMATICO
Gavin Arvizo, el niño que acusó a Michael Jackson de abuso sexual, vive una vida discreta y alejada de los reflectores
A más de 20 años del juicio que sacudió al mundo, Gavin Arvizo, quien tenía 13 años al momento de los hechos y 15 cuando testificó, se mantiene lejos de los medios, no ha participado en documentales y lleva una existencia privada junto a su familia en Estados Unidos
Gavin Arvizo, el joven que en 2003 acusó a Michael Jackson de abuso sexual infantil, ha elegido el anonimato total tras el mediático juicio de 2005 en el que el “Rey del Pop” fue declarado inocente de todos los cargos.
Arvizo tenía 13 años cuando conoció a Jackson a través de una invitación al rancho Neverland, después de que el cantante se enterara de su diagnóstico de cáncer. Apareció en el documental Living with Michael Jackson, en el que el artista admitió compartir camas con niños.
Dos años después, Gavin testificó junto a su hermano Star Arvizo, quien corroboró los supuestos abusos. Durante el contrainterrogatorio, el joven admitió haber mentido previamente a un maestro cuando le preguntaron si Jackson lo había tocado.
A pesar del escándalo mundial, el jurado absolvió a Jackson de los diez cargos que enfrentaba. Tras el veredicto, la familia Arvizo se apartó por completo de la vida pública. La madre de Gavin se mudó a Georgia con su nuevo esposo, mientras que el joven buscó construir una vida normal.
En noviembre de 2013, Gavin contrajo matrimonio con su novia Shelby Drake en una iglesia de Atlanta. Entre los invitados estuvo Ron Zonen, el exfiscal asistente que llevó adelante la acusación contra Jackson.
Con los años, Arvizo trabajó como docente en una escuela católica, se desempeñó en ventas y mostró interés por los negocios y el derecho: incluso estudió para el examen de admisión a facultades de leyes.
Hoy, con más de 35 años, Gavin Arvizo evita cualquier contacto con los medios y no ha participado en ninguno de los documentales sobre el caso, como Leaving Neverland (HBO) ni en la docuserie de Netflix Michael Jackson: El Veredicto.
Su amiga de toda la vida, Louise Palanker, reveló en 2019: “Gavin realmente solo quiere vivir su vida. No le gusta cuando Michael Jackson vuelve a las noticias.
Solo quiere convertirse en un hombre, tener una familia y una carrera, y que esto no sea la parte más destacada de quién es”.
A más de dos décadas del juicio, Gavin Arvizo sigue manteniendo un perfil bajo, priorizando su privacidad, su familia y su carrera lejos de los reflectores.