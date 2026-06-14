La economía no logra imponerse en el debate digital del Gobierno

Los bonaerenses de la Scaloneta La Selección argentina de fútbol se sube a una nueva ilusión, defendiendo el título de campeón logrado en Qatar. El debut de la celeste y blanca será el martes 16 y varios de sus integrantes nacieron en territorio bonaerense. El aporte de los clubes de barrio y las ligas locales en la carrera de las estrellas planetarias.