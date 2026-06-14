La economía no logra imponerse en el debate digital del Gobierno
Un nuevo informe de Monitor Digital puso el foco en la conversación digital sobre la gestión del Estado y enseña que la política sigue liderando las menciones en las redes, seguida por la Justicia, mientras la economía pierde peso, a pesar de mejorar su valoración.
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Los datos recabados por un nuevo informe de Monitor Digital ponen a prueba la premisa del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostiene que en 2027 “la economía se llevará puesta a la política”. Según un análisis de la conversación digital sobre la gestión del Estado, la economía no aparece como el eje dominante del debate en redes sociales, sino que la política lidera el ranking de menciones, seguida por la Justicia.
Entre mayo y junio, la conversación política aumentó su peso, al igual que los debates vinculados al Poder Judicial, mientras que la economía perdió protagonismo, exhibiendo una realidad donde el escenario digital avanzó hacia una agenda más politizada y atravesada por conflictos institucionales.
La conversación sobre la gestión estatal alcanzó en junio 11,6 millones de menciones, con un 76% de negatividad. Los principales términos asociados fueron “Justicia”, “País”, “Personas”, “Trabajo”, “Salud”, “Seguridad”, “Política”, “Estado”, “Obras” y “Economía”, lo que refleja que la evaluación del Gobierno abarca múltiples dimensiones desde el ojo público.
Dentro de ese escenario, la política se consolidó como el principal eje del debate, con el 16,1% de las menciones y un crecimiento de 0,6 puntos respecto de mayo. Con 1,9 millones de menciones y un 87% de negatividad, la discusión política aparece como el marco desde el cual los usuarios interpretan la gestión del Gobierno de Javier Milei, más que como un elemento secundario frente a la economía.
La Justicia ocupa el segundo lugar, con el 13,6% de las menciones y 1,6 millones de intervenciones, pero con el mayor deterioro reputacional: alcanza un 93% de negatividad. Además, fue el tema que más creció frente al mes anterior, impulsado por conversaciones sobre causas, denuncias, jueces y casos resonantes vinculados al poder político, especialmente el del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La economía, en tanto, concentra el 13% de las menciones y presenta un comportamiento diferente. Aunque sigue teniendo un volumen importante, cayó 1,2 puntos entre mayo y junio. Su principal fortaleza aparece en el sentimiento: registra un 73% de negatividad, menor que política y Justicia, y mejora dos puntos en comparación mensual. Sin embargo, continúa siendo una conversación asociada a la evaluación del Gobierno, con términos como “Milei”, “Trabajo”, “Empresas”, “Inversión” y “Problema”.
Así, los datos de junio parecen demostrar que, al contrario de lo que profesa el ministro de Economía, en el escenario digital la política sigue ordenando el debate, la Justicia concentra la mayor negatividad y la economía aparece como un eje relevante, pero todavía sin capacidad de dominar la agenda.