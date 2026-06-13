Amalia Granata y Julieta Cuiña contraatacan a Juana Tinelli

En las últimas horas estalló un fuerte contrapunto familiar y mediático luego de que Juana Tinelli denunciara a su exnovio Bautista Cuiña por un supuesto golpe de puño en un boliche de Costanera Norte.



Mientras la hija de Marcelo Tinelli ratificó su denuncia, el entorno del joven desmintió la acusación y expuso detalles de una relación calificada como “tóxica”.



La diputada provincial Amalia Granata, cercana a la familia Cuiña, se expresó con contundencia: “Su familia lo viene padeciendo con esta chica. Tiene grandes problemas psiquiátricos y lo digo porque lo sé. Es difícil manejarla. No está bien y me da pena. Necesita ayuda urgente”.



Granata aseguró además que Marcelo Tinelli está al tanto de la situación y que incluso le pidió a la familia de Bautista que alejara a su hijo de Juana. Insistió en que el joven “no es agresivo” y que existen cámaras de seguridad que podrían aclarar lo sucedido.



Por su parte, Julieta Cuiña, madre de Bautista, rompió el silencio en Pasó en América. Defendió a su hijo y reveló que durante la relación trataron a Juana “como una hija”. Sin embargo, fue muy crítica con Paula Robles, madre de Juana: “Marcelo es una persona sumamente accesible, siempre me respondió. No así Paula, que conmigo se portó como una maleducada”.



Julieta explicó que el conflicto escaló cuando reclamó ropa de su hijo y no recibió respuesta adecuada. “Nunca hubo violencia de ningún tipo. Luego se convirtió en una relación tóxica”, remarcó.



Bautista Cuiña es hijo de un importante empresario dueño de una reconocida cadena de electrodomésticos. Estudia Administración de Empresas en la Universidad de Belgrano.



Su noviazgo con Juana Tinelli se hizo público en septiembre de 2025 tras un viaje a Miami, pero duró apenas dos meses y, según el entorno familiar, fue intenso y problemático.El caso continúa en la Justicia.



Juana deberá ampliar su denuncia, mientras la familia Cuiña confía en las pruebas disponibles, incluidas imágenes de cámaras y supuestas lesiones que Bautista habría sufrido, para desmentir las acusaciones de violencia de género.



El episodio deja al descubierto las tensiones entre ambas familias y los desafíos de las relaciones públicas en el mundo del espectáculo.