14 de junio de 2026
BOQUETEROS
Frustraron un golpe comando a una sucursal del Banco Provincia y detuvieron a 12 personas en Baradero
La organización había elegido un terreno lindero al banco para perforar una pared y acceder a las bóvedas. La investigación comenzó con una denuncia anónima y permitió desarticular la banda antes del golpe. Hay 12 detenidos.
La tranquilidad habitual de Baradero se vio alterada durante la madrugada del domingo cuando la Policía Bonaerense frustró un millonario golpe comando contra una sucursal del Banco Provincia. El operativo terminó con 12 personas detenidas y permitió desarticular una banda que planeaba ingresar a la entidad mediante un boquete.
El grupo criminal había elegido el feriado largo para avanzar con el asalto, aprovechando el menor movimiento en la zona céntrica. Según la investigación, los delincuentes se habían instalado en un terreno lindero al banco, ubicado en la intersección de Laprida y Fray Justo Santa María de Oro, desde donde comenzaron a perforar una de las paredes laterales para acceder al sector de bóvedas.
El accionar fue detectado antes de que lograran ingresar al edificio, ya que los investigadores seguían desde hacía semanas a la organización delictiva, habiendo identificado dos posibles golpes en Baradero y Morón. La información permitió desplegar un operativo de vigilancia que terminó con la intervención de efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y del Grupo Halcón.
Entre los detenidos hay 11 hombres y una mujer. De acuerdo con los investigadores, dentro de la estructura se encontraban el presunto líder de la banda, un proveedor logístico y un especialista en perforaciones, de nacionalidad uruguaya, con antecedentes por delitos similares. El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.
Durante el operativo, la Policía secuestró vehículos, armas y una gran cantidad de herramientas utilizadas para concretar el golpe. Entre los elementos incautados había una camioneta Volkswagen Amarok, una Renault Duster, un furgón Fiat Iveco, dos pistolas calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, cámaras de exploración, taladros, amoladoras, barretas, discos de corte y bolsas destinadas al traslado de escombros.
La investigación había comenzado a partir de una denuncia anónima que alertó sobre una banda que planeaba ataques contra dos entidades bancarias con posibles objetivos en Baradero y Morón. Según el expediente, el grupo había realizado tareas de inteligencia, identificado accesos laterales y preparado la logística necesaria para ingresar a las sucursales.
La causa continúa abierta para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y establecer si la organización tenía otros objetivos.