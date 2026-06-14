Volver | La Tecla Municipios 14 de junio de 2026 BOQUETEROS

Frustraron un golpe comando a una sucursal del Banco Provincia y detuvieron a 12 personas en Baradero

La organización había elegido un terreno lindero al banco para perforar una pared y acceder a las bóvedas. La investigación comenzó con una denuncia anónima y permitió desarticular la banda antes del golpe. Hay 12 detenidos.

Compartir