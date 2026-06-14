Volver | La Tecla Nacionales 14 de junio de 2026 TRAGEDIA

Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree tras una colisión de helicópteros en Brasil

El accidente ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Las aeronaves chocaron en pleno vuelo y una cayó sobre una concesionaria provocando un incendio.

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