14 de junio de 2026
TRAGEDIA
Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree tras una colisión de helicópteros en Brasil
El accidente ocurrió en Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro. Las aeronaves chocaron en pleno vuelo y una cayó sobre una concesionaria provocando un incendio.
Un fatal accidente áereo sucedió este domingo en Brasil, cuando en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro, colisionaron dos helicópteros, siniestro que dejó un saldo de 6 víctimas. Entre los fallecidos identificados por las autoridades brasileras se encontraban Gaspar Prim Díaz, destacado youtuber argentino conocido como "Gaspi" y el cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba en medio de una gira mundial.
En el choque, también fallecieron Alexandre Souza, piloto de la aeronave, Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, productor musical brasileño, y Lucas Vignale, director argentino de videos musicales.
Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro, el impacto ocurrió cerca de las 9 de la mañana (hora argentina). En una de las aeronaves viajaban cinco personas, mientras que en la segunda iba únicamente el piloto, Charles Marsillac. Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió, provocando llamas que alcanzaron al menos 20 autos.
La magnitud del choque generó un amplio operativo de emergencia. Bomberos, equipos de rescate y peritos aeronáuticos trabajaron en la zona para controlar el incendio, asegurar el área y comenzar la investigación sobre las causas del accidente. La violencia del impacto provocó además que restos de las aeronaves cayeran sobre edificios residenciales y comerciales cercanos.
Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como "Gaspi", era un creador de contenido argentino que alcanzó la popularidad por sus videos humorísticos y polémicos, destacando su contacto con personas en la vía pública, además de su característico tono de voz. En 2025 alcanzó mayor reconocimiento internacional al participar en La Velada del Año V, el evento de boxeo para streamers organizado por Ibai Llanos en España.
Oliver Tree era un músico estadounidense, reconocido por un estilo único y por éxitos como "Miss You", "Life Goes On" y "Bury Me Alive". Su trayectoria le valió más de 800 millones de reproducciones en todas las plataformas y se encontraba en Brasil en el marco de una gira internacional que también incluyó una fecha en Buenos Aires a comienzos de mes.