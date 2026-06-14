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14 de junio de 2026
SALUD Y ARTE

El tango cura memorias

La tangoterapia combina música, movimiento y emoción para estimular la memoria, mejorar el equilibrio y ayudar a pacientes con Alzheimer y adultos mayores.

El tango cura memorias
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La tangoterapia se ha convertido en una disciplina cada vez más recomendada para adultos mayores y personas con Alzheimer. Esta práctica utiliza el tango como herramienta terapéutica para estimular la memoria, mejorar la movilidad y fortalecer el bienestar emocional.
 

A través de la música, el ritmo y la conexión con otra persona, se activan distintas áreas del cerebro de manera simultánea. Seguir el compás, mantener el equilibrio, recordar pasos y coordinar movimientos permite trabajar la atención, la orientación y la memoria. Según especialistas, estos ejercicios pueden contribuir a ralentizar el avance de algunos síntomas y reducir los niveles de ansiedad.
 

Además de los beneficios neurológicos, la tangoterapia favorece el estado de ánimo. El abrazo característico del tango y la interacción social ayudan a combatir la soledad, la depresión y el aislamiento, problemas frecuentes entre los adultos mayores. También mejora el equilibrio y la postura gracias a los ejercicios de coordinación y caminata.
 

Las clases suelen durar una hora y no es necesario saber bailar ni contar con experiencia previa, ya que las actividades se adaptan a las posibilidades de cada participante. Las sesiones incluyen movimientos simples, ejercicios de movilidad y una selección musical especialmente elegida para despertar recuerdos y emociones.
 

En Argentina, los precios varían según el lugar y el tipo de taller. Las clases grupales tienen valores que oscilan entre los $8.000 y los $20.000, mientras que los programas terapéuticos especializados pueden superar los $50.000. También existen opciones gratuitas o con descuentos en centros de jubilados y espacios culturales.
 

Para practicar tangoterapia se recomienda utilizar ropa cómoda, calzado estable y disponer de un espacio seguro para moverse. En algunas actividades se emplean sillas de apoyo y otros elementos destinados a trabajar el equilibrio.
 

La tangoterapia combina ejercicio físico, estimulación cognitiva, música y vínculo social, convirtiéndose en una alternativa integral para mejorar la calidad de vida y fortalecer la memoria.

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