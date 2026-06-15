Volver | La Tecla Nacionales 15 de junio de 2026 INFORME

El mapa tributario argentino: 150 impuestos, tasas y contribuciones en todo el país

Un relajamiento del IARAF reveló que en 2026 habrá 150 tipos de tributos entre Nación, provincias y municipios. Aunque se eliminaron cinco impuestos nacionales, seis gravámenes concentran el 85% de toda la recaudación del país.

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