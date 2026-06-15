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15 de junio de 2026
INFORME

El mapa tributario argentino: 150 impuestos, tasas y contribuciones en todo el país

Un relajamiento del IARAF reveló que en 2026 habrá 150 tipos de tributos entre Nación, provincias y municipios. Aunque se eliminaron cinco impuestos nacionales, seis gravámenes concentran el 85% de toda la recaudación del país.

El mapa tributario argentino: 150 impuestos, tasas y contribuciones en todo el país
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Argentina posee  en 2026 un total de 150 tributos diferentes distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal. Así lo reveló el último Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que registró una reducción respecto de los 155 tributos identificados en 2025.

La baja se explica principalmente por la eliminación de cinco impuestos nacionales vinculados a vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, servicios de telefonía celular y embarcaciones deportivas o de recreo. Como resultado, los tributos nacionales pasaron de 45 a 40, mientras que los provinciales se mantuvieron en 28 y los municipales en 82.

Sin embargo, el dato más llamativo del informe no es la cantidad de impuestos, tasas y contribuciones existentes, sino el fuerte nivel de concentración de la recaudación. Según las proyecciones para 2026, apenas seis tributos explicarán el 85% de todos los recursos tributarios del país: el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto a los créditos y débitos bancarios y la tasa municipal de Inspección, Seguridad e Higiene.

El estudio también señala que, si se agregan los impuestos a los combustibles, los derechos de importación y exportación y otros tributos municipales, diez gravámenes concentran el 94% de toda la recaudación argentina.

En términos de peso relativo, el IVA continúa siendo el principal sostén del sistema tributario argentino, con una participación estimada del 25% de la recaudación consolidada. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (19%), el Impuesto a las Ganancias (18%) e Ingresos Brutos (14,7%).

Por otra parte, el informe proyecta que de cada 100 pesos recaudados durante 2026, 35,3 pesos quedarán en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, 28,3 pesos irán a la ANSES, 23,1 pesos al Tesoro Nacional y 13,3 pesos a los municipios.

El relevamiento del IARAF vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la economía argentina: mientras la estructura tributaria aparece fragmentada en una gran cantidad de impuestos, tasas y contribuciones, la mayor parte de los recursos del Estado sigue dependiendo de un puñado de tributos que sostienen el grueso de la recaudación.

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