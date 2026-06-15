Volver | La Tecla Nacionales 15 de junio de 2026 PESAR

Adiós a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La histórica referenta de la lucha por los derechos humanos falleció este domingo a los 95 años. Será velada este lunes en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA.

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