Adiós a Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
La histórica referenta de la lucha por los derechos humanos falleció este domingo a los 95 años. Será velada este lunes en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA.
Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus familiares y allegados.
"A las 19.20 del 14 de junio falleció en el Hospital Italiano nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 30 mil detenidos desaparecidos Presente Ahora y siempre!", confirmó el comunicado que enviaron desde su entorno.
De acuerdo a lo trascendido, el velatorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo será en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA (Av. Hipólito Irigoyen 3171), este lunes 15 a partir de las 14 hasta las 24hs. y el martes 16 de 8hs. a 12hs.
Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, era una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.
Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la ex presidenta Isabel Martínez de Perón.
Su última aparición pública tuvo lugar semanas atrás, cuando la Universidad de Buenos Aires le otorgó un doctorado honoris causa en la Facultad de Filosofía y Letras. “Quedamos tres Madres, nada más, y dos Abuelas”, dijo ante un auditorio colmado. “Ustedes son los que van a continuar luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia. Ya hemos pasado la posta”, afirmó.
También reivindicó el compromiso político de los jóvenes y recordó una vez más a su hijo Alejandro. “No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militar es tener compromiso”, sostuvo.