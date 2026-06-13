Anya Taylor-Joy enamora con la camiseta argentina en pleno Mundial 2026

La actriz argentino-británica Anya Taylor-Joy se convirtió en una de las figuras más comentadas fuera de la cancha durante la jornada del Mundial 2026. La estrella de Furiosa apareció en las tribunas del partido entre Estados Unidos y Paraguay luciendo con orgullo la camiseta de la Selección Argentina.



El video, que se viralizó en cuestión de minutos, muestra a la actriz sonriente y animada, vestida con los colores albicelestes, mientras conversa con su esposo, el músico Malcolm McRae, quien también llevaba indumentaria argentina. La escena despertó una ola de orgullo entre los fanáticos argentinos y generó miles de comentarios en redes sociales de toda Latinoamérica.



En el plano deportivo, la jornada del viernes 12 de junio dejó resultados destacados



Por el Grupo B, Canadá empató 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto. Cyle Larin marcó el gol de la igualdad a los 78 minutos, mientras que Jovo Lukic había adelantado a los europeos a los 21.



Por el Grupo D, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en Los Ángeles. El marcador se abrió con un gol en contra de Damián Bobadilla a los 7 minutos. Luego, Folarin Balogun anotó un doblete a los 31 y 45+5, mientras que Giovanni Reyna cerró la cuenta en tiempo agregado. Maurício convirtió el descuento paraguayo a los 73.



Brasil acapara la atención este sábado



La actividad continúa este sábado 13 de junio con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Brasil hará su debut en el Mundial 2026 frente a Marruecos en el MetLife Stadium, desde las 20:00 (hora local), por el Grupo C.



La Canarinha, considerada una de las grandes candidatas al título, apostará por el talento de Vinícius Júnior, Rodrygo y Raphinha para comenzar con el pie derecho su camino hacia una histórica sexta estrella. Del otro lado estará Marruecos, que llega fortalecido tras sus destacadas actuaciones internacionales y dispuesto a dar una de las sorpresas del torneo.

