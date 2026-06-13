Volver | La Tecla Nacionales 13 de junio de 2026 "HABíA PLATA QUE IBA PARA éL"

"Alberto Fernández estaba al tanto": Francisco Hauque complicó al expresidente en la causa SIRA

Francisco Hauque, uno de los nombres clave bajo investigación en la causa penal por presuntas maniobras ilegales con las Declaraciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), rompió el silencio con declaraciones explosivas.

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