13 de junio de 2026
"HABíA PLATA QUE IBA PARA éL"
"Alberto Fernández estaba al tanto": Francisco Hauque complicó al expresidente en la causa SIRA
Francisco Hauque, uno de los nombres clave bajo investigación en la causa penal por presuntas maniobras ilegales con las Declaraciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), rompió el silencio con declaraciones explosivas.
Francisco Hauque, uno de los nombres clave bajo investigación en la causa penal por presuntas maniobras ilegales con las Declaraciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), rompió el silencio con declaraciones explosivas que sacuden el tablero político y judicial. En una entrevista televisiva, el empresario desmarcó su responsabilidad directa en la estructura investigada, pero lanzó duras acusaciones contra las máximas autoridades del anterior gobierno nacional.
"Yo no participaba del negocio", arrancó explicando Hauque para despegarse de la operatoria de las SIRA. Sin embargo, inmediatamente apuntó hacia la cúpula de la Casa Rosada al afirmar de manera taxativa que "Alberto Fernández estaba al tanto de todo". Lejos de relativizar el conocimiento del exmandatario, el investigado subió la apuesta y sentenció: "Había plata que iba para él".
Durante el reportaje, Hauque buscó tomar distancia de Elías Piccirillo, señalado por la Justicia como uno de los principales articuladores de la red de corrupción aduanera. El entrevistado negó rotundamente haber mantenido una relación comercial o societaria estable con él, reduciendo el vínculo a una asistencia de carácter financiero. “No fui socio de Piccirillo, solo le presté dinero”, aseguró, detallando que el monto otorgado ascendió a una cifra cercana a los 6.000.000 de dólares.
Al momento de precisar quiénes conocían las presuntas maniobras espurias que coordinaba Piccirillo en el otorgamiento de permisos de importación, Hauque no solo ratificó la presunta complicidad de Alberto Fernández, sino que también involucró a la primera línea del área económica de ese momento. “También sabía (Matías) Tombolini”, indicó en referencia al exsecretario de Comercio de la Nación, quien tenía bajo su órbita el control del sistema SIRA.
No obstante, al ser consultado por otras terminales de poder de la anterior administración, el empresario optó por la cautela y evitó relacionar directamente con la investigación al exministro de Economía, Sergio Massa, como así también a los funcionarios de primera línea vinculados a su gestión.
Hauque aprovechó la pantalla de televisión para manifestar el delicado momento personal que atraviesa a raíz de sus revelaciones y el avance de la causa judicial, ligando su seguridad a la exposición pública de sus palabras. “Estar en tu programa es una póliza de seguro de vida”, le transmitió al conductor del ciclo periodístico.
En el tramo más dramático de su testimonio, el empresario denunció haber sido víctima de una maniobra de persecución y amedrentamiento en la que intentaron plantarle estupefacientes para incriminarlo. Según sus propias palabras, en el expediente ya quedó demostrado que “Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder” fueron quienes le “metieron la droga”. Al cierre de la entrevista, justificó las extremas medidas de seguridad que lo rodean: “Estoy amenazado y tengo custodia policial”, concluyó.