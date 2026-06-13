Tensión en Santa Cruz: el gobernador Vidal denuncia el kirchnerismo quiere "derrocarlo"

TIRANTEZ POR LOS RECURSOS Hernán Sánchez

“Algunos legisladores no dimensionan la situación en la que están los municipios” La tensión entre los intendentes y los integrantes del Parlamento bonaerense se acrecienta en la medida que sigue sin resolverse la distribución de una parte del Fondo atado al endeudamiento. Un alcalde radical y un peronista del MDF cuestionaron el accionar de los diputados.