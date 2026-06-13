13 de junio de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Tensión en Santa Cruz: el gobernador Vidal denuncia el kirchnerismo quiere "derrocarlo"
Luego de más de tres horas de sesión, el proyecto que autoriza a tomar deuda por 600 millones de dólares al Ejecutivo, fue nuevamente girado a comisiones en una estrategia del oficialismo para debatirlo y lograr los consensos. El gobernador, Claudio Vidal estuvo presente toda la sesión y durante la misma apuntó contra la oposición
La Cámara de Diputados trató este viernes en sesión extraordinaria el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autoriza un empréstito de hasta 600 millones de dólares para financiar obras estratégicas de infraestructura, producción y desarrollo económico en la provincia.
Tras más de tres horas de debate y un extenso cuarto intermedio, los legisladores resolvieron, a instancias del oficialismo, devolver la iniciativa a las comisiones para continuar su análisis y búsqueda de consensos.
El presidente del bloque Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, fue quien propuso la medida. Explicó que el objetivo es lograr una ley que “deje contentos a todos los ciudadanos de Santa Cruz” y señaló que el principal punto de discusión pendiente es la distribución de las obras entre las distintas localidades.
“Faltan muy poquitas cosas para buscar acuerdos. La discusión más recurrente es qué le toca a cada localidad y cómo se reparte”, sostuvo Aberastain, quien mencionó como ejemplos prioritarios la construcción de una nueva planta de ósmosis inversa en Puerto Deseado y la finalización del tramo más peligroso de la Ruta 3 entre Rada Tilly y Caleta Olivia.
El diputado oficialista remarcó que estas obras dinamizarían la economía provincial, generarían empleo y mejorarían los ingresos de los trabajadores santacruceños. “Si hay más trabajo, hay más ingresos, hay más gastos y la actividad comercial se recupera”, afirmó. Desde el oficialismo explicaron que la decisión de devolver el proyecto a comisiones responde a la necesidad de profundizar el debate y evitar un bloqueo legislativo. Para aprobar el tratamiento sobre tablas se requerían dos tercios de los votos, y la oposición ya contaba con los suficientes para impedirlo.
El gobernador Claudio Vidal estuvo presente en el recinto durante toda la sesión, acompañado por varios ministros de su gabinete. Durante el debate, la diputada oficialista Fabiola Loreiro preguntó a la oposición si tenían alguna alternativa concreta al proyecto y si habían consultado con sus espacios políticos y con la ciudadanía.
“Con todo lo que estamos viendo en los últimos meses, está más que claro que hay una clara intención de derrocar a este gobierno provincial, de no dejarnos funcionar, de no dejar que nosotros podamos cumplir el sueño de todos los santacruceños”, afirmó Vidal al terminar la sesión.
Por su parte, el diputado Daniel Peralta (bloque unipersonal) enfatizó la importancia de alcanzar consensos y realizó observaciones sobre algunas declaraciones del gobernador vinculadas a Río Turbio. También se refirió al rol de los “pesos y contrapesos” en la democracia y cuestionó un material que circulaba sobre la deuda de su anterior gestión como gobernador.
El oficialismo reiteró que la ley de Financiamiento Estratégico busca dotar a la provincia de herramientas para resolver problemas históricos de infraestructura en agua, energía, saneamiento, salud, educación y conectividad, además de impulsar el desarrollo productivo y atraer inversiones privadas.
Se espera que en las próximas semanas el proyecto continúe su tratamiento en comisiones con el objetivo de incorporar aportes y alcanzar los acuerdos necesarios para su eventual aprobación.