Volver | La Tecla Nacionales 12 de junio de 2026 VENDAVAL

El caso Adorni no baja la espuma y sacude al Congreso: ¿dan los votos para echarlo?

El peronismo pidió la moción de censura para el alto funcionario. La incógnita es si los aliados del oficialismo lo blindarán o lo dejarán caer.

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