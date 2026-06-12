El PRO redobló las críticas por el caso Adorni y pidió que Milei deje de respaldarlo

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.

Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.



En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos…