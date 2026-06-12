12 de junio de 2026
POR REDES
El PRO redobló las críticas por el caso Adorni y pidió que Milei deje de respaldarlo
La tensión entre el PRO y el gobierno nacional volvió a escalar luego de que el partido liderado por el ex presidente Mauricio Macri cuestionara públicamente la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica generada por sus declaraciones juradas y la evolución de su patrimonio.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la fuerza amarilla envió una señal directa al presidente Javier Milei. “Presidente: quienes acompañamos el proceso de cambio queremos que defienda ese cambio y no a Adorni”, expresaron desde el espacio, profundizando las diferencias que vienen manifestando en los últimos días.
La nueva embestida se suma al comunicado que el PRO había difundido previamente, en el que sostuvo que no existen argumentos para sostener al funcionario luego de que reconociera inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Según explicó el propio Adorni, una parte sustancial del incremento de sus bienes provino de ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas, información que no había sido consignada oportunamente y que motivó rectificaciones posteriores.
La controversia tiene su origen en el viaje que el jefe de Gabinete realizó junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York a bordo del avión presidencial. A partir de esa situación se multiplicaron las críticas y las denuncias judiciales, entre ellas una presentación por presunto enriquecimiento ilícito.
En el marco de la investigación, la Justicia analizó adquisiciones inmobiliarias y el nivel de vida del funcionario, elementos que despertaron interrogantes respecto de su correspondencia con los ingresos declarados durante su desempeño en la función pública. También fueron observados algunos mecanismos de financiamiento utilizados para la compra de propiedades.
Adorni había anticipado que la presentación de su declaración jurada permitiría despejar todas las dudas. Sin embargo, tras concretarse el trámite, explicó en una entrevista que una ganancia cercana a los 300 mil dólares obtenida mediante criptomonedas constituía la principal explicación de su patrimonio, dato que no había sido informado en declaraciones anteriores.
La situación derivó en cuestionamientos adicionales debido a que el funcionario había sostenido ante el Congreso que todas sus operaciones patrimoniales estaban debidamente declaradas y justificadas. El reconocimiento posterior de omisiones alimentó las críticas de distintos sectores de la oposición y reavivó los pedidos para que el Presidente evalúe su continuidad en el cargo.
Además del PRO, referentes del peronismo, la Coalición Cívica y distintos espacios opositores se pronunciaron sobre el caso. Incluso surgieron voces críticas dentro del propio oficialismo, donde dirigentes como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel realizaron observaciones sobre la situación.
Uno de los pronunciamientos más duros fue el del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, quien consideró que Adorni no puede continuar al frente de la Jefatura de Gabinete. Según expresó, el funcionario incurrió en falsedades tanto ante la ciudadanía como frente al Congreso, y sostuvo que el país necesita dirigentes que actúen con transparencia.
Desde la Unión Cívica Radical también manifestaron preocupación por el episodio y calificaron el caso como de “extrema gravedad”. En ese sentido, remarcaron que Adorni había afirmado ante el Congreso que nunca existió ocultamiento en sus declaraciones juradas, una posición que quedó cuestionada tras las recientes rectificaciones presentadas por el propio funcionario.
De esta manera, el escándalo patrimonial sigue generando repercusiones en el escenario político nacional y suma presión sobre la Casa Rosada, que por el momento mantiene su respaldo al jefe de Gabinete.