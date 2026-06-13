ACV: cuáles son los síntomas de alerta y por qué reconocerlos a tiempo puede salvar vidas

El accidente cerebrovascular (ACV) constituye una de las emergencias médicas más graves y frecuentes. Ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe, provocando daños que pueden ser irreversibles en cuestión de minutos.



Especialistas advierten que el tiempo es un factor determinante para el pronóstico del paciente. Cuanto más rápido se identifique el cuadro y se reciba atención médica, mayores serán las posibilidades de recuperación y menores las secuelas permanentes.



Entre los principales síntomas de alerta se encuentran la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o comprender lo que otros dicen, alteraciones visuales, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito sin causa aparente.



Para facilitar la detección temprana, los especialistas recomiendan aplicar la regla FAST. Consiste en observar si una persona presenta asimetría en el rostro, debilidad en un brazo o dificultades en el habla. Ante cualquiera de estas señales, es fundamental solicitar asistencia médica de inmediato.



Los factores de riesgo más frecuentes incluyen hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los expertos remarcan que una gran proporción de los casos puede prevenirse mediante controles médicos periódicos y hábitos saludables.



La recomendación es clara: frente a la sospecha de un ACV no se debe esperar a que los síntomas desaparezcan ni trasladar al paciente por medios propios. Cada minuto cuenta y una atención rápida puede marcar la diferencia entre una recuperación favorable y consecuencias permanentes para la salud.