Nación contraataca y le reclama a la Provincia una deuda con el hospital Garrahan

La Tecla
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El Hospital Garrahan es muy claro: Kicillof miente.— Sebastián Pareja (@SPareja_) June 10, 2026
Los últimos actos del gobierno provincial muestran la desfachatez, la soberbia y la inoperancia con la que intentan tapar los déficits de su gestión, poniendo abajo de la alfombra problemas que afectan directamente a millones… https://t.co/NNMWLMEIQ2
GOBERNADOR KICILLOF: LA DEUDA CON EL GARRAHAN ESTÁ DOCUMENTADA Y ES MUCHO MAYOR— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) June 10, 2026
El Gobernador Axel Kicillof, a través de su Jefe de Gabinete, afirma que saldó toda su deuda con el Hospital Garrahan y que no quedan obligaciones pendientes. ESO ES COMPLETAMENTE FALSO.
La deuda… https://t.co/DRZZOqIwDI
20 días para escribir esta cantidad de burradas. Es muy difícil intentar trabajar con alguien que nunca pisó un hospital, no atendió un paciente ni sabe cómo se gestiona el sistema. La deuda de PBA es 0$.— Nicolás Kreplak (@nkreplak) June 10, 2026
Si tienen diferencias hagamos una auditoría conjunta. https://t.co/vfvBwy3Tb1 pic.twitter.com/k99J4P4vux