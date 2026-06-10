Nación contraataca y le reclama a la Provincia una deuda con el hospital Garrahan

El Hospital Garrahan es muy claro: Kicillof miente.



Los últimos actos del gobierno provincial muestran la desfachatez, la soberbia y la inoperancia con la que intentan tapar los déficits de su gestión, poniendo abajo de la alfombra problemas que afectan directamente a millones… https://t.co/NNMWLMEIQ2 — Sebastián Pareja (@SPareja_) June 10, 2026

GOBERNADOR KICILLOF: LA DEUDA CON EL GARRAHAN ESTÁ DOCUMENTADA Y ES MUCHO MAYOR



El Gobernador Axel Kicillof, a través de su Jefe de Gabinete, afirma que saldó toda su deuda con el Hospital Garrahan y que no quedan obligaciones pendientes. ESO ES COMPLETAMENTE FALSO.



La deuda… https://t.co/DRZZOqIwDI — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) June 10, 2026

Nicolás Kreplak