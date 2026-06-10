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10 de junio de 2026
“KICILLOF MIENTE”

Nación contraataca y le reclama a la Provincia una deuda con el hospital Garrahan

Desde la dirección del hospital pediátrico dijeron que es falso que el gobierno de Kicillof haya pagado todo lo que el IOMA le debía al centro de salud. Lo acusan de poner en peligro la salud de los chicos.

Nación contraataca y le reclama a la Provincia una deuda con el hospital GarrahanNación contraataca y le reclama a la Provincia una deuda con el hospital Garrahan
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La pelea entre el gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof por la deuda del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con el hospital pediátrico Garrahan no terminó. Hace pocos días la Provincia anunció que había cancelado el total de la deuda, pero sólo reconocía un 15% de la cifra que la Nación daba por cierta; hoy, desde la dirección del centro de salud infantil lo acusaron públicamente de mentir y de poner en peligro la salud de los chicos al no pagar todo lo que debe el IOMA.

“El gobernador Axel Kicillof miente: la deuda con el Hospital Garrahan es de más de $ 8278 millones”, se titula el comunicado lanzado por la dirección, en el que califica como “falso” que la Provincia no registre obligaciones impagas con el hospital.

“La deuda real de la obra social provincial asicende a $ 8.278.254.990,97 y crece día a día con cada paciente que atendemos en el hospital. Los pagos que menciona el gobierno de Kicillof, de aproximadamente $ 1230 millones, son pagos parciales a cuenta de deuda vencida”, afirma el texto, que además formula varias acusaciones específicas sobre los argumentos de la Provincia al respecto, afirmando que niega una deuda que tiene respaldo documental y que busca obtener “privilegios económicos”.

“El incumplimiento de la Provincia de Buenos Aires, además de manifestar un profundo desconocimiento de lo que requiere un hospital de alta complejidad, pone en riesgo la operatividad de la institución y la salud de los chicos, sobre todo de aquellos que no tienen cobertura”, afirma el duro comunicado.

Nación contraataca y le reclama a la Provincia una deuda con el hospital Garrahan

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, esbozó la misma idea a través de su cuenta de X (antes Twitter). “El Hospital Garrahan es muy claro: Kicillof miente”, disparó. “Los últimos actos del gobierno provincial muestran la desfachatez, la soberbia y la inoperancia con la que intentan tapar los déficit de su gestión, poniendo abajo de la alfombra problemas que afectan directamente a millones de bonaerenses”.

“Mientras niegan la crisis de IOMA y culpan a @JMilei, ahora también niegan una deuda documentada de más de $8.278 millones con el principal hospital pediátrico del país. La realidad y la verdad siempre terminan saliendo a la luz”, acusó Pareja.
 

Desde la cuenta de X llamada “Oficina de Respuesta Oficial” se emitió un largo post en el que acusan al gobierno bonaerense de incurrir en varias falsedades y sostienen que “la deuda total asciende a $8.278.254.990,97 en concepto de capital y sigue incrementándose día a día por los intereses por mora”. También afirman que la Provincia no buscó un acuerdo “razonable” sino “privilegios”.
 


La respuesta de la Provincia
“La deuda es cero pesos”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue el encargado de responder a la acusación. A través de la misma plataforma, el funcionario del gabinete de Axel Kicillof dijo que los argumentos de la Oficina de Respuesta Oficial (esgrimidos como respuesta a su propio tuit del 2 de junio en el que anunciaba el pago de la deuda) son “burradas”.

Nación contraataca y le reclama a la Provincia una deuda con el hospital Garrahan
Nicolás Kreplak

“20 días para escribir esta cantidad de burradas. Es muy difícil intentar trabajar con alguien que nunca pisó un hospital, no atendió un paciente ni sabe cómo se gestiona el sistema. La deuda de PBA es $ 0”, enfatizó Kreplak.

Y reiteró la invitación que hizo en el momento de cancelar la deuda reconocida por la Provincia: “Si tienen diferencias hagamos una auditoría conjunta”.

El ministro adjuntó a su mensaje, una vez más, una captura de pantalla de la interfaz del IOMA en la que se muestra que la búsqueda de pagos pendientes al Garrahan no devuelve ningún resultado.
 
 

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