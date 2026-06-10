Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2026 PAñOS FRIOS

Massa mueve fichas y baja un mensaje a todo el frente: “Hay que ir a buscar a todos”

El líder del Frente Renovador redobló su apuesta por la unidad y envió señales tanto al kicillofismo como al kirchnerismo. Con la mira puesta en 2027, advirtió que la división del peronismo puede terminar favoreciendo la continuidad de Javier Milei en el poder.

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