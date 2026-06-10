10 de junio de 2026
PAñOS FRIOS
Massa mueve fichas y baja un mensaje a todo el frente: “Hay que ir a buscar a todos”
El líder del Frente Renovador redobló su apuesta por la unidad y envió señales tanto al kicillofismo como al kirchnerismo. Con la mira puesta en 2027, advirtió que la división del peronismo puede terminar favoreciendo la continuidad de Javier Milei en el poder.
Aunque mantiene un perfil público bajo desde las últimas elecciones presidenciales, Sergio Massa sigue moviendo piezas en el complejo tablero del peronismo. Esta vez lo hizo en conversaciones reservadas con dirigentes de su espacio, donde dejó una definición que funciona como horizonte estratégico para los próximos dos años: “Nuestra responsabilidad es que el peronismo tiene que ser gobierno en 2027”.
La frase no es menor. Llega en medio de una etapa marcada por las tensiones entre los distintos sectores de Fuerza Patria, especialmente entre el espacio que conduce Axel Kicillof y el universo político referenciado en Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, Massa busca ubicarse como un factor de equilibrio y evitar que las disputas internas terminen condicionando las posibilidades electorales del peronismo.
“No se prendan en la interna, nosotros solo trabajamos por la unidad”, transmitió el líder renovador a dirigentes de confianza. El mensaje aparece como una línea de conducta para sus referentes territoriales, legisladores e intendentes, que hasta ahora han evitado involucrarse de lleno en las disputas entre las distintas terminales del oficialismo opositor.
La preocupación central del exministro de Economía parece estar puesta en el humor social y electoral. Según planteó en esas conversaciones, el electorado peronista no demanda una competencia interna permanente sino un proyecto común. “Nuestro votante no quiere interna, el candidato que más mide es el de la unidad del peronismo”, sostuvo.
La definición adquiere relevancia porque llega en momentos en que distintos sectores comienzan a posicionarse de cara a la carrera presidencial de 2027. Kicillof aparece como uno de los dirigentes con mayores aspiraciones dentro del espacio, mientras que el kirchnerismo conserva una importante capacidad de movilización y conducción política.
Massa ya había dado señales en esa dirección durante abril, cuando mantuvo una reunión reservada con el gobernador bonaerense en la Gobernación de La Plata. En aquel encuentro, ambos dialogaron sobre la situación económica, el escenario político nacional y las perspectivas del peronismo hacia el próximo turno electoral.
La foto política de aquella reunión fue interpretada como un intento de construir puentes en medio de un clima interno complejo. Por entonces, Kicillof acababa de consolidar su poder en el Partido Justicialista bonaerense, desplazando de la conducción partidaria al sector que respondía a Máximo Kirchner.
Ahora, el mensaje de Massa parece profundizar aquella línea. “No podemos ser funcionales a que siga gobernando Milei por la división del peronismo”, advirtió ante los suyos. La frase sintetiza una preocupación compartida por buena parte de la dirigencia opositora: que las diferencias internas terminen fragmentando la oferta electoral y debilitando las chances de recuperar el gobierno nacional.
En el Frente Renovador entienden que el desafío no pasa únicamente por ordenar la convivencia entre los sectores ya existentes, sino también por ampliar la coalición. “Vamos a trabajar en ampliar sin tirar a ningún compañero por la ventana, no hay lugar para sectas”, fue otra de las definiciones que dejó trascender el ex candidato presidencial.
La referencia apunta a una discusión que atraviesa al peronismo desde hace años: hasta dónde abrir el frente político y cómo incorporar nuevos actores sin generar rupturas internas. Massa parece inclinarse por una estrategia amplia, capaz de contener a todas las vertientes del movimiento y sumar sectores desencantados con la experiencia libertaria.
Por eso insiste en que el momento exige madurez política. “Tenemos que ser adultos y responsables”, repite en privado. En su entorno consideran que la etapa de posicionamientos personales todavía está lejos y que cualquier adelantamiento de la disputa sucesoria puede resultar contraproducente.
La consigna final resume toda la estrategia: “Hay que ir a buscar a todos”. Con esa premisa, Massa intenta preservar su lugar como articulador dentro del peronismo y construir una posición propia sin quedar atrapado en las trincheras de la interna. Mientras los distintos sectores miden fuerzas y especulan con el futuro, el líder renovador apuesta a convertirse en el dirigente que pueda tender puentes cuando llegue la hora de definir candidaturas. En un espacio atravesado por tensiones permanentes, la unidad vuelve a ser la palabra más repetida y, al mismo tiempo, la más difícil de alcanzar.