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10 de junio de 2026
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Mauro Icardi podría volver al fútbol argentino: Racing lo quiere

La buena relación con el presidente Diego Milito y el deseo del delantero de ser titular serían claves, aunque el club de Avellaneda debería hacer un importante esfuerzo económico

Mauro Icardi podría volver al fútbol argentino: Racing lo quiere
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Mauro Icardi regresó a la Argentina junto a la China Suárez después de sus vacaciones en Asia y, mientras define su futuro profesional, surgió un fuerte rumor que podría cambiar el mercado de pases local: Racing Club estaría interesado en sumarlo a su plantel.

Según trascendió, desde Avellaneda miran con atención la situación del delantero, cuyo vínculo con Galatasaray finaliza el próximo 30 de junio.

El presidente de Racing, Diego Milito, mantiene una excelente relación con Icardi desde sus años juntos en el Inter de Italia. Esa conexión sería uno de los principales facilitadores para una posible llegada.A Icardi le entusiasma la idea de jugar en un grande de Argentina y ya habría recibido consultas desde el club de Avellaneda.Sin embargo, la operación no sería sencilla.

En Turquía le ofrecerían una renovación con un contrato a la baja, por lo que Racing debería realizar un esfuerzo económico importante: entre 4 y 5 millones de dólares anuales para poder cerrar el pase.

Más allá de lo económico, Icardi puso una sola condición: ser titular indiscutido en el equipo.De concretarse, el regreso del delantero de 33 años representaría un verdadero bombazo para el fútbol argentino y un refuerzo de peso para Racing de cara a la segunda mitad del año.

Por ahora, todo está en etapa de conversaciones, pero la posibilidad ya genera expectativa entre los hinchas de la Academia.

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