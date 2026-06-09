9 de junio de 2026
EN MARCHA
El PJ bonaerense vuelve al ruedo: Kicillof lanzó una campaña masiva de afiliaciones
En el aniversario de los fusilamientos de José León Suárez y del asesinato del general Valle, el Partido Justicialista presentó una campaña para sumar afiliados. El Gobernador y Mariano Cascallares protagonizan el video de lanzamiento y convocan a fortalecer la organización partidaria.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña masiva de afiliación partidaria con un fuerte contenido político y simbólico. La iniciativa fue presentada a través de un video difundido en las redes oficiales-.
En el posteo del anuncio aparecen el presidente del partido, Axel Kicillof, y el secretario general, Mariano Cascallares, impulsor de la herramienta digital que permitirá realizar el trámite de preafiliación.
La fecha elegida no fue casual. El lanzamiento coincidió con el 70° aniversario de los fusilamientos de José León Suárez y del asesinato del general Juan José Valle, episodios emblemáticos de la Resistencia Peronista posteriores al golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.
"Estamos seguros de que nada hay más peronista que la resistencia, y nada más revolucionario que formar parte de un movimiento de masas en un tiempo de individualismos", sostiene el mensaje difundido por el partido.
El video combina imágenes históricas del peronismo con registros de movilizaciones populares, actos partidarios y militancia territorial. Sobre ese recorrido audiovisual aparecen Kicillof y Cascallares convocando a fortalecer la estructura partidaria mediante nuevas afiliaciones.
Desde el partido remarcaron que "la afiliación es bastante más que un carnet: es sentido de pertenencia, identidad y compromiso". También definieron la afiliación como una forma de participación activa en "el partido popular más importante del siglo XX".
La campaña se apoya en una plataforma digital que permite iniciar el trámite de manera simple y rápida. La herramienta fue desarrollada bajo la coordinación de Mariano Cascallares, actual secretario general del PJ bonaerense, quien ya había sido señalado por la conducción partidaria como el responsable de modernizar los mecanismos de afiliación mediante sistemas digitales de preinscripción.
El lanzamiento forma parte de la estrategia impulsada por Kicillof desde que asumió la presidencia del PJ bonaerense. Entre los objetivos planteados por la nueva conducción figura ampliar la base de afiliados, incorporar jóvenes y revitalizar una estructura partidaria que, según distintos diagnósticos internos, presenta un padrón envejecido y necesita sumar nuevos militantes.
En el mensaje de convocatoria, el PJ recupera además una de las frases más recordadas del ideario peronista: "No se puede ser feliz en soledad". Con esa consigna, la conducción bonaerense llamó a quienes se identifican con el movimiento a sumarse formalmente al partido en un contexto político que definen como de resistencia frente a las políticas del gobierno nacional.
La campaña ya se encuentra activa a través del sitio de afiliaciones del PJ bonaerense y representa una de las primeras grandes iniciativas políticas de la gestión de Kicillof al frente de la principal estructura partidaria del peronismo argentino.