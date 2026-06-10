10 de junio de 2026
PRESA Y PROSCRIPTA
Kicillof abraza a Cristina en medio de la interna: “La condena fue una infamia”
A un año de la sentencia que dejó firme la condena contra la ex presidenta, el gobernador bonaerense publicó un mensaje de respaldo y buscó cerrar filas en el peronismo. Asimismo, sostuvo que el fallo buscó "disciplinar y proscribir".
En el primer aniversario de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof volvió a posicionarse en defensa de la ex mandataria y aprovechó la fecha para cuestionar el accionar de la Justicia y denunciar una supuesta persecución política.
A través de sus redes sociales, el gobernador bonaerense sostuvo que la sentencia contra Cristina fue una "infamia" y ratificó su respaldo a quien sigue siendo la principal referencia política del kirchnerismo. El mensaje llegó en una fecha cargada de simbolismo para Unión por la Patria: el 10 de junio se cumple un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.
A través de sus redes sociales, Kicillof sostuvo que "se cumple un año de una de las páginas más oscuras de la historia reciente argentina" y calificó la condena contra Cristina como "una infamia judicial". Además, afirmó que el fallo "no buscó hacer justicia, sino disciplinar y proscribir a quien representó los intereses de las mayorías populares".
El mandatario bonaerense remarcó que la ex presidenta fue condenada "sin pruebas" y consideró que el proceso judicial estuvo atravesado por intereses políticos y mediáticos. "La persiguieron porque amplió derechos, defendió el trabajo, la producción y la soberanía nacional", expresó.
La publicación de Kicillof no pasó inadvertida porque ocurre en medio de una interna que atraviesa al peronismo desde hace tiempo y que enfrenta, por momentos, a sectores alineados con el gobernador y a dirigentes más cercanos al núcleo duro cristinista. Sin embargo, el mandatario provincial puso en pausa las diferencias y volver a colocar a Cristina en el centro de la escena política.
En su mensaje, Kicillof insistió con la idea de que la condena responde a una maniobra de "lawfare" destinada a proscribir a la ex presidenta. Se trata de un planteo que comparte gran parte del kirchnerismo y que volvió a cobrar fuerza en las actividades organizadas para recordar el aniversario de la sentencia.
A un año de la resolución judicial que modificó por completo el escenario político argentino, el gobernador bonaerense dejó en claro que, pese a las diferencias tácticas y las disputas de poder dentro del PJ, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo un punto de encuentro para amplios sectores del peronismo.
La fecha encuentra al movimiento justicialista atravesado por un debate estratégico: cómo construir una alternativa al gobierno de Javier Milei sin la posibilidad de que Cristina vuelva a competir electoralmente. En ese marco, el mensaje de Kicillof funcionó también como una señal interna, reafirmando que la ex presidenta sigue ocupando un lugar central en la identidad política del espacio.
Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires e integrante del Consejo Nacional del PJ, Federico Otermín, publicó un texto en sus redes sociales en el que consideró que “la ‘justicia’ cumplió con el poder: sacarla a Cristina de la cancha”.
El dirigente de Lomas de Zamora aseguró que “si la experiencia anterior de la derecha fue ‘gradualista’ y salió mal, ahora intentan con el shock: ajuste brutal y encarcelamiento de la presidenta del principal partido de la oposición, pero les va a salir mal de nuevo”. En este punto, resaltó: “Algunos incluso ya se sorprenden cuando miran encuestas pero porque no hablan nunca con personales reales. A Cristina la quiere un montón de gente, que siente que simplemente ella los representa, que nunca los traicionó, aún con errores, por eso le impiden ser candidata, esa es la condena principal; encerrarla es perversidad”.
“El camino de proscripción no es nuevo, está también en la historia del antiperonismo, incluso parecen tener algo con junio para el daño; parece que tendremos nuevos oktubres”, añadió Otermín y cerró con un mensaje para la militancia: “Las buenas ya van a venir. Fuerza Cristina, fuerza Argentina!”.