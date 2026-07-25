Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de julio de 2026 AL LÍMITE

La mora en las familias se triplicó en un año y quedó al borde del 13%

Un informe que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre el estado de los bancos durante el quinto mes encendió alerta. La morosidad en las familias se posicionó en 12,8% durante mayo, 0,7% por encima de abril.

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