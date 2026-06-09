Volver | La Tecla Nacionales 9 de junio de 2026 "MUERTE DUDOSA"

Hermetismo en la cúpula libertaria: qué hacía Martín Menem en la casa de su socio fallecido

Según trascendió, la presencia en el lugar del tercer hombre en la línea de sucesión presidencial quedó registrada en los reportes policiales. El fallecido es un contador venezolano de 46 años que se desempeñaba como socio directo de Menem y director suplente de Gen Tech Argentina SA

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