Volver | La Tecla Nacionales 9 de junio de 2026 AFUERA EL COTI

Cambios en la ley de sucesiones: ahora será más fácil obtener los bienes de la herencia

El Gobierno avanzó con una nueva desregulación que impacta directamente en las operaciones inmobiliarias vinculadas a herencias y sucesiones. Dejó de ser obligatorio el Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), un trámite que durante años fue exigido para vender propiedades.

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