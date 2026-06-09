Zona Fría: intendentes del interior fueron al Congreso para frenar el proyecto del gobierno
Un grupo de intendentes se reunió con legisladores nacionales de Fuerza Patria con el fin de presentarle las firmas que reunieron en sus territorios para evitar que el gobierno elimine el beneficio para las tarifas de gas. Hubo representantes de todas las tribus del peronismo bonaerense.
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A la espera del tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, un grupo de diputados nacionales de Fuerza Patria recibió en el Congreso a un puñado de intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires con el fin de defender el beneficio por zona fría que intenta eliminar el gobierno nacional.
El proyecto del oficialismo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y deberá ser tratado en los próximos días en la Cámara Alta. Todavía el gobierno no tiene los votos necesarios para aprobar la quita del beneficio que perciben vecinos de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.
Hubo presencias de todas las facciones que componen Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Entre los intendentes que participaron estuvieron Gustavo Barrera (Villa Gesell); Sebastián Ianantuoni (General Alvarado), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul) y Cecilio Salazar (San Pedro), Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Pablo Garate (Tres Arroyos). También acompañó a los alcaldes el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y ex mandamás de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, además del exintendente de Almirante Brown y diputado provincial, Mariano Cascallares.
Entre los legisladores presentes estuvieron los senadores nacionales Wado de Pedro y Juliana Di Tullio, además de las diputadas nacionales Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, Jimena López, Facundo Moyano, Marina Salzmann y Sabrina Selva.
El proyecto del gobierno todavía está trabado porque el oficialismo no encuentra las adhesiones necesarias para que se convierta en Ley. Los gobernadores del interior pusieron condiciones para votar de forma afirmativa y sigue en negociaciones antes del tratamiento del proyecto en comisiones.
Esta iniciativa surgió en un encuentro de dirigentes de la Quinta sección electoral en Villa Gesell, donde analizaron el impacto por la quita del beneficio y anunciaron una movilización al Congreso para cuando se trate la normativa.
A partir de dicho encuentro comenzaron las acciones en los territorios. En muchos municipios del interior bonaerense, como Alberti, Bragado, Junín, Chivilcoy, Azul y Olavarría, empezaron a juntar firmas para manifestarse contra la quita de Zona Fría. A su vez, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante del distrito para obtener el aval para realizar una presentación ante la justicia por la quita del beneficio.
Cuando tenga fecha la sesión en la Cámara Alta para tratar el proyecto, los intendentes volverán a suelo porteño para realizar una nueva manifestación, que denominaron el “frazadazo” durante el encuentro de dirigentes en Villa Gesell