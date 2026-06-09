Zona Fría: intendentes del interior fueron al Congreso para frenar el proyecto del gobierno

“Nos cagaron”: ¿la Scaloneta metió la cola en la postegada sesión por IOMA? El presidente de la Cámara Baja, Alejandro Dichiara, informó ayer que la reunión especial prevista para el lunes se postergaba hasta el jueves 11. La oposición, que la solicitó, admitió a La Tecla que será difícil reunir el quorum porque algunos legisladores viajaron a EEUU a presenciar el mundial.