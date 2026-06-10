Volver | La Tecla Nacionales 10 de junio de 2026 DRAMATICO

Bruno Solari, el hijo del Indio: perfil bajo, trabajo real y donaciones que intentan ensuciar

A pocos días de la muerte de su padre, el joven de 25 años que siempre evitó los flashes aparece como empleado en la Legislatura bonaerense. Lejos de ser un “ñoqui”, Bruno Solari eligió un camino de discreción, interés genuino por la política y dona todo su sueldo al Hospital Garrahan. Sin embargo, sectores opositores lo convierten en blanco de ataques

Compartir