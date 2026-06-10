Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2026 NOTA DE TAPA

Con la pelota en juego: lo que sí o sí va a estar en agenda y no se puede postergar

Durante un mes y medio las miradas estarán puestas en la Selección Argentina y su desempeño en la Copa del Mundo. Sin embargo, hay asuntos imposibles de procrastinar u ocultar, uno de ellos es el ascendente reclamo salarial de los empleados públicos.

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