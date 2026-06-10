10 de junio de 2026
NOTA DE TAPA
Con la pelota en juego: lo que sí o sí va a estar en agenda y no se puede postergar
Durante un mes y medio las miradas estarán puestas en la Selección Argentina y su desempeño en la Copa del Mundo. Sin embargo, hay asuntos imposibles de procrastinar u ocultar, uno de ellos es el ascendente reclamo salarial de los empleados públicos.
Habrá cuestiones que se puedan postergar y otras que se barrerán bajo la alfombra mientras el mundo mira para otro lado durante casi dos meses entre el Mundial y las vacaciones de invierno. Sin embargo, hay asuntos imposibles de procrastinar u ocultar.
Uno de ellos es el ascendente reclamo salarial de los empleados públicos. “Las paritarias van a ser durante el Mundial. Se reabrirán las negociaciones en este mes y medio”, reconoció un ministro bonaerense, quien además manifestó que la Provincia junta “pesito por pesito para pagar el aguinaldo”, aunque descartó que vaya a haber problemas en el cumplimiento de ese derecho que los trabajadores esperan con ansiedad.
Es obvio que si hubiera inconvenientes en el cobro de los haberes o del sueldo anual complementario no hay Mundial ni nada que pueda morigerar el malestar y enojo que eso generaría. Parece no ser una preocupación del Ejecutivo, donde aseguran que, pese a lo ajustadas que están las cuentas, se pagará en tiempo y forma. Pero muchos municipios no pueden garantizar lo mismo y eso genera preocupación y tensión. El Gobierno bonaerense deberá tener a mano los recursos para cubrir sus salarios pero también para echarle una mano a los intendentes que, llegado el momento, no puedan afrontar la obligación.
Principalmente en el interior bonaerense, hay varios municipios que plantearon problemas para afrontar el pago de salarios en los próximos meses, producto del ajuste nacional sumado a la fuerte caída de la coparticipación hacia los distritos. Muchos pusieron como principal problemática el aumento en la demanda en materia de salud pública y la fuerte inversión en seguridad. El Gobierno bonaerense deberá estar atento a esta dificultad, que puede crecer después del Mundial.
Además, al ministro Pablo López le quedan menos de tres meses para cumplir con el vencimiento de deuda en moneda extranjera que opera el 1 de septiembre. Otro estrés para las cuentas provinciales aunque, para este caso, se presume que el Gobierno Nacional dará los permisos para que la Provicnia tome nuevos empréstitos y de alguna manera pueda hacer el rollover de la deuda.