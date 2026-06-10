10 de junio de 2026
DISPUTAS
Universidades: acuerdo salarial con el Gobierno, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento
El gobierno y los gremios universitarios lograron un aumento en dos tramos y también incluye un programa especial de becas. Sin embargo, continuarán las tensiones por el financiamiento de las casas de estudio en la justicia
El Gobierno nacional y las autoridades universitarias alcanzaron un entendimiento para avanzar con una recomposición salarial y una mejora presupuestaria destinada a aliviar la situación financiera de las casas de altos estudios. Sin embargo, el acuerdo no logró desactivar el reclamo judicial que mantienen las universidades por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El entendimiento fue rubricado entre el Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y contempla una actualización salarial para docentes y trabajadores universitarios, además de nuevos recursos para programas estratégicos y hospitales universitarios.
La propuesta establece una recomposición del 24,33% distribuida en dos etapas. El primer incremento, del 21,33%, se aplicará en julio, mientras que un 3% adicional llegará en octubre. Según se informó, la actualización busca compensar parte de la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años y contempla porcentajes correspondientes a ejercicios anteriores y al corriente año.
Además, el acuerdo prevé la convocatoria a una mesa paritaria con los gremios universitarios, un reclamo que las organizaciones sindicales vienen planteando desde hace tiempo.
Más fondos para becas y hospitales
Dentro del paquete acordado también se incluyó un refuerzo del 50% para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo y tecnológico del país.
A ello se suma una partida extraordinaria de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol central tanto en la formación académica como en la atención sanitaria.
Otro de los puntos abordados fue la situación de los docentes de establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida salarial registrada en los últimos años, especialmente tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La demanda ante la Corte continúa
Pese al avance en las negociaciones económicas, los rectores dejaron en claro que mantendrán la presentación judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. La causa se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir el futuro de una cautelar favorable a las universidades y que hoy permanece suspendida por una apelación presentada por el Poder Ejecutivo.
Desde el Gobierno sostienen que la norma aprobada por el Congreso presenta irregularidades porque no identifica con precisión las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. Por ese motivo consideran incompatible sostener la demanda judicial mientras se desarrollan acuerdos presupuestarios.
Desconfianza gremial y estado de alerta
En el ámbito sindical, el anuncio fue recibido con cautela. Los gremios docentes señalaron que esperan una convocatoria formal a paritarias antes de dar por cerrado cualquier entendimiento y remarcaron la necesidad de contar con garantías concretas para evitar nuevas pérdidas frente a la inflación.
Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene el estado de alerta. En las últimas semanas se realizaron clases públicas, movilizaciones y distintas acciones de protesta para reclamar una resolución sobre los fondos destinados al sistema universitario.
Las manifestaciones también alcanzaron a los colegios preuniversitarios dependientes de universidades nacionales, donde estudiantes y docentes impulsaron medidas de fuerza para visibilizar los reclamos salariales y presupuestarios que atraviesan al sector.