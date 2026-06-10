Volver | La Tecla Nacionales 10 de junio de 2026 DISPUTAS

Universidades: acuerdo salarial con el Gobierno, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento

El gobierno y los gremios universitarios lograron un aumento en dos tramos y también incluye un programa especial de becas. Sin embargo, continuarán las tensiones por el financiamiento de las casas de estudio en la justicia

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