10 de junio de 2026
UN AñO EN SAN JOSé 1111
En el aniversario de su pena de prisión, Cristina salió al balcón a saludar
La expresidenta se asomó a saludar a los militantes que se habían reunido frente al departamento de Constitución para expresarle su apoyo y repudiar la condena como injusta.
La ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a asomarse al balcón de su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple la pena de prisión domiciliaria, en el aniversario del inicio de esa pena, tras ser condenada en la causa conocida como "Vialidad".
CFK, que en los primeros tiempos del período de reclusión en su propio departamento de San José 1111 salía asiduamente al balcón a agradecer las muestras de afecto de la militancia e incluso ensayar algún bailecito, volvió a asomarse esta vez a un año del inicio de la prisión domiciliaria.
Para esta ocasión, varios dirigentes peronistas reiteraron en las redes sociales su repudio a la condena a la exmandataria, que consideran injusta, y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que definen como una proscripción política.
Por ejemplo, el presidente del bloque de diputados peronistas en la Legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli, expresó: "Cristina está en cana porque les gana la elección caminando. No hay explicación jurídica, ni técnica. Es una presa política de un modelo que lo único que hace es joderle la vida a la gente. Y que se sostiene con la principal líder política presa y una deuda externa descomunal".
Frente al departamento de CFK se concentraron militantes que le rindieron homenaje mientras sonaban canciones del "Indio" Solari, fallecido el viernes pasado.