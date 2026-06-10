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10 de junio de 2026
COPA DEL MUNDO

Ceremonia inaugural: dónde y cómo ver la fiesta del inicio mundialista

Por primera vez habrá tres ceremonias, una en cada país organizador. El primer partido será este jueves entre México y Sudáfrica

Ceremonia inaugural: dónde y cómo ver la fiesta del inicio mundialista
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La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya entró en su tramo final y la FIFA apuesta a un despliegue sin precedentes para marcar el comienzo de una Copa del Mundo que quedará en la historia por su formato inédito. Por primera vez, el torneo se disputará en tres países y tendrá tres ceremonias inaugurales distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

En territorio estadounidense, el acto de apertura se realizará este viernes 12 de junio en la ciudad de Los Ángeles, en la previa del encuentro que protagonizarán Estados Unidos y Paraguay por el partido inaugural de la competencia.

Desde la FIFA destacaron que el espectáculo reflejará la dimensión del certamen y convocaron a los hinchas a ingresar con anticipación al estadio para participar activamente de una experiencia que promete combinar música, entretenimiento y fútbol.

El presidente de la entidad, Gianni Infantino, remarcó que la ceremonia en Los Ángeles buscará representar la magnitud del Mundial 2026, una edición que contará con 104 encuentros y que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

Un escenario repleto de estrellas

La organización confirmó la presencia de importantes figuras de la música internacional. Entre los artistas que participarán del espectáculo aparecen Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros nombres que serán anunciados en los próximos días.

También habrá espacio para los himnos nacionales. El dúo Dan + Shay interpretará las estrofas correspondientes a Estados Unidos, mientras que el grupo Purahei Soul hará lo propio con el himno paraguayo.

Por su parte, el actor y humorista Jason Sudeikis tendrá un rol destacado como embajador del torneo y será el encargado de dar la bienvenida oficial a los espectadores.

Según explicó Infantino, la selección de artistas busca reflejar la diversidad cultural de Estados Unidos y poner en valor el papel de la música como herramienta de unión entre diferentes comunidades.

Un show que comenzará antes del debut

La actividad vinculada al inicio de la Copa del Mundo no se limitará únicamente a la ceremonia principal. Este miércoles se desarrollará el FIFA Countdown Concert, un espectáculo organizado junto a la Academia de los Grammy que tendrá presentaciones simultáneas en los tres países anfitriones.

En Los Ángeles estarán presentes Major Lazer, Davido, Ava Max y BIA. Mientras tanto, en la capital mexicana actuarán Belinda, Elena Rose, Los Ángeles Azules y Andrea Bocelli.

En Toronto, el escenario contará con las actuaciones de Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean.

Con una apuesta que combina deporte, música y entretenimiento global, el Mundial 2026 comenzará oficialmente con una celebración de escala planetaria que buscará estar a la altura de la competencia más importante del fútbol internacional.
 

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