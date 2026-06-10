Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2026 RECLAMOS

Kicillof en la Corte: “Nos deben 22 billones, la mitad de todo el presupuesto de este año”

El gobernador bonaerense fue a la nueva audiencia en la justicia por los fondos adeudados por la ANSES y afirmó que presentarán una cautelar para recibir los fondos. Sostuvo que desde el gobierno nacional no hicieron ninguna propuesta. Volvió a defender a CFK y sostuvo que es inocente.

Compartir