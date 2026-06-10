10 de junio de 2026
RECLAMOS
Kicillof en la Corte: “Nos deben 22 billones, la mitad de todo el presupuesto de este año”
El gobernador bonaerense fue a la nueva audiencia en la justicia por los fondos adeudados por la ANSES y afirmó que presentarán una cautelar para recibir los fondos. Sostuvo que desde el gobierno nacional no hicieron ninguna propuesta. Volvió a defender a CFK y sostuvo que es inocente.
En medio de la situación económica complicada que atraviesa la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la audiencia convocada por la Corte Suprema por la deuda que mantiene el gobierno nacional por los fondos de Anses. Se trata de una de las ocho presentaciones judiciales que realizó el gobierno de Kicillof por distintos fondos adeudados.
Tras el encuentro, el Gobernador sostuvo que la administración de Javier Milei le debe más de 22 billones de pesos entre todos los fondos adeudados. Solo por ANSES deben un total de 2.3 billones y dijo que no realizaron ninguna propuesta para saldar la deuda. También confirmó que presentarán una cautelar para avanzar con el reclamo.
También respaldó a Cristina Kirchner y sostuvo que es inocente por la Causa Vialidad. Se trata de la tercera audiencia entre las partes, dónde el gobierno tenía la obligación de presentar una propuesta concreta para saldarla.
Acompañado del ministro de Economía, Pablo López, y del Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, Kicillof habló con la prensa y expresó: “La deuda total del gobierno nacional, según nuestro último cálculo, alcanzaba más de 16 millones de millones. Y después hay otro cálculo que le agrega a eso, de recursos perdidos por recaudación nacional provincial por la crisis económica. La pérdida total de recursos en el último cálculo da 22 billones de pesos. Eso es la mitad de todo el presupuesto de este año”.
“No estamos hablando de números pequeños, en este caso estamos hablando de que acumula de deuda es medio presupuesto de este año. Es lo que nos debe el gobierno nacional por incumplimientos, más la pérdida de recursos por la situación económica”, sentenció el gobernador.
Luego dio detalles de los pasos a seguir con el reclamo: “Hoy lo que dijimos es que damos por finalizada esta instancia. Lo que no quiere decir que no sigamos trabajando intensamente porque hubo dos años que no nos contestaron. Luego la Corte actuó y produjo estos encuentros. Entonces hubo un proceso de intercambios de información. Y buscan cómo decir ‘bueno, no les vamos a pagar nada’”.
“A todas las provincias nos pasa lo mismo. Las trece provincias que no transferimos la caja tenemos el mismo problema. Entonces en algunas ya están pagando, en la provincia de Buenos Aires han resuelto no hacer ninguna propuesta”, enfatizó.
Cuando le preguntaron por la detención de Cristina Kirchner, el gobernador volvió a insistir con su inocencia y respaldó a la expresidenta: “Lo dije a través de Twitter y en el PJ de la Provincia. La condena es una condena injusta y tiene que ver con una causa que todos los vimos. Se la acusaba a Cristina como presidenta, que hubo obras que no se hicieron o hubo gastos de más en la provincia de Santa Cruz por Vialidad. Luego quedó demostrado con los testimonios que eso no era verdad”.
“Pero peor que eso, que esto lo vuelve totalmente absurdo, la presidenta de la nación no tiene ni competencia ni forma de conocer todo esto de lo que se la acusa”, cerró.