10 de junio de 2026
NOTA DE TAPA
Reforma electoral: tema clave del segundo semestre con un probable adelanto conflictivo
La interna peronista y las diferencias entre el oficialismo y la oposición acerca de cómo y cuándo deben votar los bonaerenses presagia un fin de año de altísimo voltaje, y se precisará de acuerdos mínimos para plantear modificaciones. Por ahora esos consensos están lejos.
La interna peronista y las diferencias entre el oficialismo y la oposición acerca de cómo y cuándo deben votar los bonaerenses presagia un fin de año de altísimo voltaje, y se precisará de acuerdos mínimos para plantear modificaciones. Por ahora esos consensos están lejos.
Las primarias provinciales están atadas a las PASO nacionales en cuanto al día de su realización. Si Nación las saca la Provincia queda liberada, de lo contrario se necesitaría una reforma bonaerense para desacoplarlas. Pese a que no está definido, lo más probable es que Buenos Aires desdoble nuevamente, y eso también conllevaría algunas modificaciones legales, sobre todo por el pedido ya expresado por la Junta Electoral de cambiar los plazos. Un proyecto que tiene el Ejecutivo y todavía no envió a la Legislatura.
“Hay que ver qué hace Nación con las PASO, pero mientras tanto hay otras cosas en las que se puede avanzar, pero La Cámpora y el massismo quieren tratar todo junto”, advirtió una voz del Ejecutivo. En el MDF lo que quieren poner urgente sobre la mesa es la reelección indefinida de los intendentes. El problema es que el proyecto no es acompañado por las otras facciones, pese a que la presión de los alcaldes es cada vez mayor.
El polémico proyecto de sacar la limitación a las reelecciones es el que al Ejecutivo le encantaría que se debate en estos dos meses. Pero en la Legislatura manejan otros tiempos, y por el momento ni siquiera se alcanzan consensos para cuestiones mínimas.
Tratar el paquete completo de una reforma política implica abrir la puerta no solamente al debate de las re-re, los plazos electorales y qué hacer con las primarias bonaerenses, donde tampoco hay consenso interno en Fuerza Patria. También desde La Libertad Avanza, el PRO y la UCR pedirán por la llegada de la Boleta Única de Papel, proyecto al que el peronismo se opone.
La reforma electoral aparece como el gran tema de agenda política para el segundo semestre, pero por ahora no están las condiciones de consenso necesarias. Aunque nunca debe descartarse que, mientras gira la pelota en el verano del norte, haya algún proyecto (como el de Ayelén Durán de sacar la limitación a las reelecciones) que salga del congelamiento legislativo y le ponga calor al invierno bonaerense.