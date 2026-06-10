Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2026 NOTA DE TAPA

Reforma electoral: tema clave del segundo semestre con un probable adelanto conflictivo

La interna peronista y las diferencias entre el oficialismo y la oposición acerca de cómo y cuándo deben votar los bonaerenses presagia un fin de año de altísimo voltaje, y se precisará de acuerdos mínimos para plantear modificaciones. Por ahora esos consensos están lejos.

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