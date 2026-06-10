10 de junio de 2026
“INJUSTA”
Kicillof fustigó a Milei por la condena a CFK: “Prácticamente ha patentado la persecución”
El Gobernador dijo a La Tecla que la “injusta” condena a la expresidenta, de la que hoy se cumplió un año, tiene “efectos para todos lados” en el peronismo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que la “condena injusta” a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene “efectos para todos lados” en el seno del peronismo, y acusó al gobierno de Javier Milei de haber casi “patentado la persecución”.
Ante una consulta de La Tecla, y en el aniversario del inicio de la pena de prisión domiciliaria para CFK, Kicillof dijo: “Es una condena injusta. Cristina es inocente, lo hemos dejado muy claro. Y, por supuesto, hay efectos para todos lados”.
“Hoy hay un gobierno, que es el gobierno de Milei, que se ha montado y ha prácticamente patentado la persecución, como si fuera un efecto de su gobierno sobre la Justicia. Son cosas indignantes”, dijo el mandatario, y afirmó que se dedicará a “seguir gobernando”.
“Hoy estuvimos en la Corte Suprema por otro tema, reclamando fondos que se le deben a la Provincia, y todo hace parte de las dificultades que tenemos”, contó Kicillof.