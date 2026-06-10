Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de junio de 2026 ENTREVISTA

Samana: “El objetivo del gobierno es quedarse con la caja del IPS y ahogar a la Provincia”

El abogado especialista en temas previsionales dijo a “Desconfiados” que la reticencia de la Nación a desembolsar los fondos que reclama Kicillof se debe a que el gobierno de Milei busca que la Provincia se quede sin opciones y termine entregando la caja jubilatoria. Mientras tanto, la Corte “está haciendo equilibrio y le tira el fardo a uno y a otro”, señaló.

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