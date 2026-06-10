10 de junio de 2026
ENTREVISTA
Samana: “El objetivo del gobierno es quedarse con la caja del IPS y ahogar a la Provincia”
El abogado especialista en temas previsionales dijo a “Desconfiados” que la reticencia de la Nación a desembolsar los fondos que reclama Kicillof se debe a que el gobierno de Milei busca que la Provincia se quede sin opciones y termine entregando la caja jubilatoria. Mientras tanto, la Corte “está haciendo equilibrio y le tira el fardo a uno y a otro”, señaló.
El abogado Ariel Samana, especialista en temas previsionales, dijo que el gobierno de Javier Milei se niega a pagar la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense porque apunta a “ahogar financieramente” al gobierno de Axel Kicillof y obligarlo a entregar la caja al sistema nacional.
“A la Provincia le quedan dos jugadas: o sigue sosteniendo a la caja o la suelta. Si la sigue sosteniendo, no puede atender otras cuestiones, que es lo que está pasando con muchos bonaerenses que se quejan de que faltan obras en distintas áreas que dependen del gobierno provincial y con los estatales, que tienen sueldos recontrabajos”, señaló el letrado en diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7.
Samana se refirió así a la puja entre Provincia y Nación por los aproximadamente 2,2 billones de pesos que el gobierno de Kicillof le reclama al de Milei, dado que el Estado nacional dejó de hacer las transferencias que exige el sistema de compensación entre las cajas jubilatorias de ambas jurisdicciones.
“Ojo: no es un capricho de la Provincia, no es un capricho de Axel Kicillof. Está pidiendo que se cumpla con el acuerdo, nada más. Acá hay un tema de incumplimiento de la ley por la cual el Estado nacional tiene que girar fondos para las cajas provinciales. Es un problema coyuntural que afecta a todos los bonaerenses, como también afecta a otras poblaciones de otras cajas previsionales. En algunas, como hemos sabido, se han llegado a acuerdos y han girado los fondos”, añadió Samana. “No sé si recuerdan que hubo algunas algunas votaciones de leyes que eran necesarias para el Estado nacional, y luego de eso aparecieron convenios. Por ejemplo, cuando necesitaban votos de diputados de Santa Fe, se hizo un convenio con la Caja de Santa Fe”.
Además de incumplir la ley, el gobierno nacional incumplió hoy la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo exhortaba a presentar hoy, en la audiencia con la Provincia, un plan de pagos de la deuda de la ANSES con el IPS.
“Lo que pasa es que la Justicia, si vamos al caso, está funcionando casi como un sistema de acuerdo político. Porque ésta es la tercera reunión por algo que está presentado desde 2024. Estamos hablando de una de las tantas causas que inició la Provincia. En esta causa estamos hablando de 2 billones, pero hay siete denuncias en total, y están todas en la Corte. Y la Corte está como haciendo equilibrio político y tirándole el fardo a uno y a otro, diciendo: bueno, hagan los números y zanjen la diferencia”, analizó el abogado.
“Esto les hace el caldo gordo a quienes propusieron, como en su momento el mismo Daniel Scioli, armonizar las cajas. ¿Y qué es “armonizar las cajas”? Es que los fondos de la provincia de Buenos Aires y el sistema de jubilación directamente se transformen en un sistema nacional absorbido por ANSES. Y una caja ¿se armoniza porque anda bien? No, normalmente se armoniza porque ya está fundida, no funciona. Y esto funciona como un torniquete, porque si vos ahogás financieramente a la caja, en un momento tirás la toalla y decís bueno, está bien, te entrego la caja.”
“Yo creo que el fondo de la cuestión es ese: generar una presión para que se armonice y ahogar financieramente a la Provincia”, concluyó el especialista.