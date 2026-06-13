Volver | La Tecla Photoshop 13 de junio de 2026 ESPECTACULAR

Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco

El piloto de Ferrari dedicó palabras de cariño a Kim Kardashian durante la ceremonia de premiación del Gran Premio de Mónaco, donde terminó en segundo lugar. La pareja se fundió en un abrazo y beso público ante las cámaras, confirmando su relación de manera oficial

Compartir