13 de junio de 2026
ESPECTACULAR
Lewis Hamilton oficializa su romance con Kim Kardashian en el podio de Mónaco
El piloto de Ferrari dedicó palabras de cariño a Kim Kardashian durante la ceremonia de premiación del Gran Premio de Mónaco, donde terminó en segundo lugar. La pareja se fundió en un abrazo y beso público ante las cámaras, confirmando su relación de manera oficial
Lewis Hamilton y Kim Kardashian dieron un paso al frente y oficializaron su romance en el escenario más glamoroso de la Fórmula 1.
Tras finalizar en segundo lugar en el Gran Premio de Mónaco, el piloto británico de 41 años no dudó en agradecer públicamente el apoyo de la empresaria.
En la ceremonia del podio, Hamilton declaró: “Es increíble tenerla este fin de semana y contar con su apoyo. Tener buenas personas alrededor es fundamental, y ella lo hace por mí cada día”. Inmediatamente después, la pareja se abrazó y se besó frente a la multitud, mientras Kardashian intentaba esquivar el tradicional spray de champán.
Kim Kardashian, acompañada de su hermana Khloe, siguió la carrera desde las gradas y generó gran expectación.
Esta es la primera muestra de afecto público de la pareja en un evento oficial de Fórmula 1.Los rumores sobre su relación comenzaron a principios de 2026, aunque se conocían desde hace años.
Han sido vistos juntos en Japón, en la campiña inglesa y en París en febrero, y llamaron la atención durante el Super Bowl de este año.
Hamilton, que no ha logrado una victoria desde su llegada a Ferrari, se mostró feliz y motivado: “Me siento agradecido y con ganas de superarme”.
La presencia de Kardashian parece haberle dado un impulso extra en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.
La relación ha generado gran interés mediático, especialmente porque Kim es madre de cuatro hijos de su matrimonio anterior con Kanye West.
Por ahora, la pareja disfruta del momento y no ha hecho más declaraciones oficiales.